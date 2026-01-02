RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O COR, centro de operações da Prefeitura do Rio, alertou na tarde desta sexta-feira (2) para um novo aviso da Marinha do Brasil que indica ressaca na orla da cidade. O período de vigência tem início às 15h de sábado (3) e previsão de término às 6h de segunda (5).

O aviso da Marinha é válido para a faixa do litoral que vai de Laguna (SC) a Arraial do Cabo (RJ), o que inclui a capital fluminense. Conforme o alerta, as ondas podem alcançar de 2,5 metros a 3 metros de altura.

A situação do mar tem gerado preocupação de autoridades cariocas nos últimos dias, quando praias lotaram com o calor e a movimentação do Réveillon.

Os bombeiros realizaram 1.167 resgates na zona sul do Rio no período de quarta-feira (31) até as 19h de quinta (1º), de acordo com balanço divulgado pela corporação.

O número contabiliza salvamentos feitos por militares do 3º Gmar (Grupamento Marítimo), de Copacabana. A contagem abrange resgates na orla desde o Leme até São Conrado, o que inclui Copacabana, centro das celebrações de Ano-Novo no Rio.

"A praia estava com bandeira vermelha, mas, infelizmente, o que parece é que as pessoas, tomadas pelo calor, pelo ambiente de sol, acabaram não acreditando, desrespeitaram as orientações dos guarda-vidas e acabaram se tornando vítimas", afirmou à reportagem o tenente-coronel Fabio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros.

Um adolescente de 14 anos é procurado pela corporação após desaparecer no mar no final da manhã de quarta. O caso foi registrado em Copacabana.

Cerca de 2,6 milhões de pessoas receberam 2026 nas areias do bairro, segundo estimativa da Riotur, a empresa de turismo da prefeitura carioca. O número supera o público projetado no Réveillon 2025 (2,5 milhões).

Para a segurança de moradores e turistas, o COR orienta que se evite o banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca e que os frequentadores das praias sigam as orientações dos bombeiros.

ORIENTAÇÕES PARA O PERÍODO DE RESSACA DO MAR

- Evite banho de mar e prática de esportes aquáticos em áreas com ressaca

- Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de aviso

- Frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros

- Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa

- Evite andar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia

- Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193

- Esteja atento aos avisos e tome precauções para garantir sua segurança e a dos outros na orla