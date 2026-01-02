RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma pessoa morreu e outras sete foram baleadas durante a queima de fogos no Réveillon 2026 no estado do Rio de Janeiro.

Em São Gonçalo, na região metropolitana, Tony Viegas Noronha, 47, comemorava o aniversário na casa do filho da namorada e foi buscar um refrigerante quando foi atingido. Ele foi levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, mas não resistiu ao tiro no tórax.

Em Niterói, no morro do Ipiranga, Alexandro Faria Mattos, 26, e a avó, Maria Eugênia do Nascimento, 68, foram baleados nas pernas enquanto assistiam à queima de fogos. Ambos foram atendidos no Azevedo Lima e receberam alta.

Na região dos Lagos, em Rio das Ostras, uma mulher foi baleada enquanto estava em um píer. Ela foi levada hospital do município. Não há informações sobre o estado de saúde.

Na Baixada Fluminense, em São João de Meriti, no bairro Parque Tietê, Conceição Moura Dias foi baleada em uma das pernas ao sair de casa para ver os fogos. Ela foi levada ao Hospital Adão Pereira Nunes. Em nota, a Prefeitura de Duque de Caxias informou que a paciente "passou por avaliação médica e exames de imagem, que identificaram orifícios de entrada e saída do projétil, sem fraturas".

Na capital, no bairro de Rocha Miranda, na zona norte, Fabrício Andrade foi baleado no pé direito enquanto caminhava pela rua após a meia-noite. Na mesma região, Maria das Graças Barbosa, que comemorava a virada na casa de uma vizinha, no bairro de Inhaúma, foi baleada no braço esquerdo.

A direção do Hospital Estadual Getúlio Vargas informou que os dois chegaram à unidade no dia 1º de janeiro e receberam alta nesta sexta (2).

Já Soraia Lamenza, que estava dentro de casa na região central da cidade, foi baleada no braço esquerdo, e o projétil ficou alojado no abdômen. Ela passou por cirurgia. A direção do Hospital Municipal Souza Aguiar informou que o estado de saúde da paciente é estável.

Os casos são investigados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.