Uma colisão frontal entre um caminhão carregado de areia e um ônibus deixou ao menos seis pessoas mortas na manhã de hoje em um trecho da BR-116, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada ao UOL pela SSP (Secretaria de Segurança Pública).

O que aconteceu

Nove sobreviventes foram levados ao Pronto-Socorro de Pelotas, segundo a prefeitura. Três vítimas estão em estado grave, sendo duas delas em condição estável. As outras seis pessoas não sofreram ferimentos graves.

Uma das vítimas foi encaminhada para a traumatologia da Santa Casa e as outras cinco já receberam alta. Mais duas pessoas que estavam presas às ferragens devem chegar ao pronto-socorro, totalizando 11 feridos até o momento.

Parte da areia do caminhão entrou no ônibus, o que dificulta o trabalho dos socorristas, disse a PRF. O motorista do caminhão realizou teste do bafômetro, que não apontou a presença de álcool.

Pista está totalmente bloqueada no km 491, nos dois sentidos, informou a Ecovias Sul. Não há previsão de liberação do trecho.

Ônibus saiu de Pelotas às 10h30 com destino a São Lourenço do Sul. Forças de segurança se concentram em limpar o local e remover a carga de areia para procurar por possíveis novas vítimas, informou a Prefeitura de São Lourenço do Sul.