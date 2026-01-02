SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Das seis apostas que dividiram o prêmio da Mega da Virada 2025, três foram feitas online. Elas partiram de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, segundo informações da Caixa Econômica Federal.

Cada uma levou R$ 181,9 milhões, valor correspondente à divisão do prêmio total, que ultrapassou R$ 1,09 bilhão.

Na capital paulista e em Belo Horizonte, os ganhadores fizeram apostas com nove dezenas, ao custo de R$ 504 cada uma. Já no Rio de Janeiro, o bilhete vencedor foi registrado com dez dezenas, modalidade que custa R$ 1.260.

Os outros três bilhetes premiados foram feitos em lotéricas físicas em Franco da Rocha (SP), João Pessoa (PB) e Ponta Porã (MS).

A Mega da Virada 2025 atraiu atenção massiva dos apostadores. O sistema eletrônico da Caixa registrou até 120 mil transações por segundo, gerando momentos de instabilidade antes do encerramento do prazo para apostar, com filas virtuais em canais digitais em razão da alta demanda.

O grande número de jogos causou um problema no processamento de dados. Por isso, o sorteio, inicialmente marcado para as 22h de quarta-feira (31), foi adiado para a manhã de quinta-feira (1º).

O atraso na Mega da Virada foi inédito na história da loteria, iniciada em 2009. Os registros do site da Folha de S.Paulo sobre a Mega da Virada mostram que todos os sorteios de 2009 a 2024 ocorreram no dia 31 de dezembro.

A Mega nunca teve um ganhador único desde o seu lançamento. Trata-se de um momento em que há muito mais gente apostando, pelo tamanho do prêmio, o que, estatisticamente, reduz a chance de um ganhador único.

Esta edição registrou mais de R$ 3 bilhões em arrecadação, representando 22,6% a mais do que em 2024.

O apostador que ganhar algum prêmio tem até 90 dias para retirá-lo. Caso não o faça, a pessoa perde o direito de pegar o dinheiro, que será repassado ao Tesouro Nacional, para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).