FORTALEZA, CE (FOLHAPRESS) - Uma turista de 19 anos morreu na noite da terça-feira (30) após um acidente com um quadriciclo em Juquehy, no município de São Sebastião, litoral de São Paulo. A condutora do veículo, 18, foi levada para a delegacia, onde o caso foi registrado como homicídio culposo. No automóvel, havia ainda uma outra passageira, que também foi socorrida.

Conforme a Prefeitura de São Sebastião, o acidente aconteceu na Avenida Magno dos Passos Bittencourt, próximo ao Mirante da Barra do Una, na costa sul do município. O órgão reforçou o alerta sobre o uso irregular de quadriciclos por pessoas sem habilitação e em áreas proibidas.

Segundo o boletim de ocorrência, informado pela instituição, nenhuma das três ocupantes utilizava capacete no momento do acidente e, com impacto, foram arremessadas para fora do veículo.

A vítima de 19 anos chegou a ser atendida pelas equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu. As outras duas ocupantes foram socorridas por populares antes da chegada da viatura.

Após atendimento médico, a motorista do quadriciclo foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Boiçucanga, na qual foi registrada ocorrência por homicídio culposo na direção de veículo automotor, praticado por condutora não habilitada.

A polícia do município, de acordo com a prefeitura, apreendeu, em 2025, 32 quadriciclos que circulavam de forma ilegal, incluindo casos de condução por menores de idade ou por pessoas sem carteira de habilitação.

A Prefeitura informou ainda que a condução de veículo sem habilitação é considerada infração gravíssima, com multa no valor de R$ 293,47, além da aplicação de sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).