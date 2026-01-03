SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - TCU quer analisar documentos do Master, bolsonarista Filipe Martins preso pela PF e outras notícias deste sábado (3).

BANCO MASTER

TCU vai analisar documentos do Master que estão no BC, diz presidente da corte. Somente depois da inspeção dos auditores é que o material será enviado ao relator do caso, o ministro Jhonatan de Jesus.

PF prende ex-assessor Filipe Martins após ordem de Moraes.

Moraes autoriza visitas de Carlos, Flávio e Jair Renan a Bolsonaro, mas veta Eduardo.

ELEIÇÕES 2026

Kassio chega à presidência do TSE em 2026 com influência e ministros aliados.

DROGAS

Projetos de lei tentam endurecer crimes relacionados a drogas enquanto PEC segue parada.

Detran prevê leiloar 100 mil veículos apreendidos em São Paulo.

RIO GRANDE DO SUL

Acidente entre caminhão e ônibus mata ao menos 11 pessoas no RS.

EUROPA

Investigação aponta que velas com faísca podem ter iniciado incêndio na Suíça, diz procuradora.


