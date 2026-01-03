SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - TCU quer analisar documentos do Master, bolsonarista Filipe Martins preso pela PF e outras notícias deste sábado (3).
BANCO MASTER
TCU vai analisar documentos do Master que estão no BC, diz presidente da corte. Somente depois da inspeção dos auditores é que o material será enviado ao relator do caso, o ministro Jhonatan de Jesus.
PF prende ex-assessor Filipe Martins após ordem de Moraes.
Moraes autoriza visitas de Carlos, Flávio e Jair Renan a Bolsonaro, mas veta Eduardo.
ELEIÇÕES 2026
Kassio chega à presidência do TSE em 2026 com influência e ministros aliados.
DROGAS
Projetos de lei tentam endurecer crimes relacionados a drogas enquanto PEC segue parada.
Detran prevê leiloar 100 mil veículos apreendidos em São Paulo.
RIO GRANDE DO SUL
Acidente entre caminhão e ônibus mata ao menos 11 pessoas no RS.
EUROPA
Investigação aponta que velas com faísca podem ter iniciado incêndio na Suíça, diz procuradora.