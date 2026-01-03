SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os usuários do transporte público municipal de São Paulo têm até as 23h59 do dia 5 de janeiro para recarregar o Bilhete Único antes do aumento da tarifa.

No último dia 29 de dezembro, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) anunciou o aumento da passagem de R$ 5 para R$ 5,30 a partir do dia 6 de janeiro. O reajuste de 6% está acima da inflação acumulada no período, de 3,9%, segundo o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor) do IBGE.

De acordo com a SPTrans, os créditos adquiridos até o fim do dia 5 de janeiro pelo valor atual de R$ 5 terão validade de 180 dias. Após esse prazo, o sistema passará a debitar automaticamente o novo valor da tarifa.

Segundo a STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos), o prazo para a aquisição no valor de R$ 5 é válido para todos os modais de transporte público: Bilhete Único, Cartão TOP e Cartão BOM e Vale-Transporte. Para verificar o saldo, validade e orientações de uso, a consulta deve ser feita nos aplicativos e canais oficiais dos cartões.

No Bilhete Único Comum, é possível carregar até 100 tarifas, No Vale-Transporte, o limite permitido é de 200 tarifas, seguindo as regras do sistema de transporte municipal.

Com essa medida, os usuários que anteciparem a recarga conseguem economizar e ainda manter a validade dos créditos por seis meses, garantindo mais facilidade para se deslocar pela cidade nos próximos meses.

METRÔ E TRENS

No dia 29, o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) também anunciou reajuste na tarifa de trem e metrô em São Paulo, de R$ 5,20 para R$ 5,40.

A tarifa reajustada para integração metrô/CPTM e ônibus, aplicada quando o passageiro usa ambos os meios para um deslocamento, ainda não foi divulgada.

Assim como no caso dos ônibus, os usuários dos metrôs e trens têm até o dia 5 de janeiro para recarregar o Bilhete Único com o valor ainda não reajustado.

O novo valor da tarifa só será debitado do cartão de transporte a partir de recargas feitas na categoria Comum após a data do reajuste. Até acabar o saldo pago em 2025 (dentro do prazo de 180 dias), serão debitados R$ 5,20 ao passar pelas catracas.

Esta é a terceira alta no setor da gestão Tarcísio, que já havia subido a passagem de R$ 4,40 para R$ 5 em dezembro de 2023.

Com o novo aumento, o transporte público estadual teve alta acumulada de 22,7% desde o fim de 2023, primeiro ano da atual gestão estadual.