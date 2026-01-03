SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro fim de semana de 2026 começa em São Paulo com aviso de tempestade. Alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para este sábado (3) aponta perigo potencial de temporais de até 50 milímetros, rajadas de vento de até 60 km/h e granizo para todo o centro-sul do país.

A Defesa Civil de SP prevê o risco de fortes chuvas e granizo até domingo (4), efeitos da passagem de uma frente fria, que também deve dar algum alívio de calor após o último fim de semana, que teve recordes de temperatura na capital paulista.

A área de maior perigo para temporais neste sábado, segundo o Inmet, já não deve afetar SP, mas a maior parte dos estados de Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, além de todo o território do Distrito Federal.

Na capital paulista, os termômetros devem variar entre 21°C e 30°C, com tempo abafado, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo. A aproximação da frente fria pode provocar chuvas generalizadas entre o meio da tarde e o início da noite.

"Há condição para pontos de moderada a forte intensidade com raios e rajadas localizadas de vento, o que eleva o risco para formação de alagamentos, inundações e queda de árvores."

Já no domingo, diz o centro, a frente fria segue rumo ao litoral e as chuvas tendem a diminuir. As temperaturas na cidade de São Paulo podem baixar, com algum alívio do calor. Segundo o CGE, a média dos termômetros na cidade deve ficar entre 19°C e 24°C.

De acordo com a Defesa Civil estadual de SP, as quedas de temperatura podem ser mais acentuadas no leste, no sul e no litoral do estado, enquanto tendem a ser menos significativas no interior.

A chuva deve ser mais intensa no litoral, segundo a Defesa Civil, que recomenda que as pessoas evitem o deslocamento durante os temporais ou que tentem atravessar áreas alagadas.