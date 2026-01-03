FORTALEZA, CE (FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu o subsolo do Shopping Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro (RJ), nesta sexta-feira (2). Conforme o Corpo de Bombeiros, quatro vítimas foram atendidas e encaminhadas para unidades hospitalares, uma em estado grave. O fogo foi controlado, mas profissionais ainda trabalham nesta madrugada no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da Tijuca, responsável pela área, foi acionado às 18h28 para o local. Cerca de 13 viaturas e 40 bombeiros foram encaminhados para a operação.

O incêndio atinge uma área de difícil acesso do subsolo do prédio, o que exige, segundo nota do CBMERJ, atuação técnica especializada e o emprego de equipamentos de ventilação mecânica para dispersão da fumaça. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal Souza Aguiar e uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Tijuca.

Em registros publicados no X (ex-Twitter) sobre o incêndio, é possível ver a fumaça causada pelo fogo no local e clientes saindo às pressas.

As equipes continuam, ainda na madrugada deste sábado (3), atuando no combate, na ventilação do ambiente e na varredura das áreas internas. Ainda não é possível determinar o que causou o incêndio.

O estabelecimento já sofreu com um princípio de incêndio em dezembro de 2024, em uma das lojas do segundo pavimento do local.