Com profundidade, respeito e beleza, o seriado reforça a diversidade regional brasileira ao ampliar o alcance das vozes locais. Com narração dos profissionais das emissoras parceiras, o programa Olhar Brasil é contado por quem vive em cada território, o que fortalece a pluralidade do canal público.

Os episódios percorrem diferentes lugares para apresentar desde patrimônio arqueológico até experiências de turismo comunitário e gastronômico, com a valorização das rotas de aventura, além do conteúdo histórico e das tradições regionais.

Processo criativo

O diretor da série Olhar Brasil, Manoel Borges, explica o caráter colaborativo da iniciativa e o respeito à visão local das emissoras. Ele aborda as escolhas estéticas até os desafios de manter coesão visual e narrativa em um projeto realizado de forma participativa.

"A intenção da série é evidenciar a pluralidade de olhares. A Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) reúne perfis de emissoras extremamente diversas. Saber extrair o melhor de cada um desses perfis foi um processo enriquecedor", explica.

Manoel Borges reforça a dinâmica de trabalho. "O desenvolvimento de uma coprodução carrega, por natureza, uma lógica de decisão horizontal durante o processo criativo. Conseguimos estabelecer um início coletivo e norteador e, posteriormente, avançar para atendimentos personalizados que respeitaram o regionalismo de cada proposta", afirma.

Primeiro destino: Serra da Capivara

O episódio de estreia do seriado Olhar Brasil acompanha os segredos de um tesouro pouco conhecido no país. A produção documental vai até o Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí, revelar as pinturas rupestres milenares que registram a presença humana ancestral nas Américas.

Com direção de Jaldo Lopes e narração de Meire Souza, o episódio produzido pela TV Caatinga, da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) ressalta imagens impressionantes das rochas em que está a maior concentração de sítios arqueológicos com pinturas rupestres do mundo.

O Parque Nacional Serra da Capivara tem 129.140 hectares e um perímetro de 214 quilômetros. Considerado um dos maiores da Região Nordeste, o espaço fica no entorno de quatro municípios e a centenas de quilômetros de Teresina, capital do estado.

O seriado apresenta um histórico do local. A obra em cartaz na TV Brasil recorda a época em que os paredões se formaram dentro do oceano e a fase do clima úmido quando serviu de habitat para os animais gigantes da megafauna até os dias atuais com as altas temperaturas do clima semiárido.

Os relatos e depoimentos de pessoas que têm a trajetória intimamente associada à região servem como parâmetro e guia para levar às trilhas acessíveis e outras desafiadoras em ambientes de vista panorâmica com rochas grandiosas e paisagens deslumbrantes.

Com cenas repletas de movimento que indicam uma dinâmica de vida do homem na região, as pinturas rupestres são um dos destaques da Serra da Capivara ao oferecer a oportunidade de contato com a natureza e a história da humanidade.

O parque preserva esse bioma exclusivamente brasileiro, a Caatinga, com inúmeras estratégias de adaptação, vegetação diversificada e espécies da fauna variadas que vivem nessa ampla área conservada. A série ainda destaca a fábrica de cerâmica e os museus da região.

Diretor técnico e de operações da TV Caatinga, Jaldo Lopes ressalta a relevância da Serra da Capivara, destino mostrado na edição de estreia do programa Olhar Brasil.

"É imensamente gratificante saber que, por meio desta produção, o público poderá descobrir um local de tamanha importância arqueológica - um patrimônio verdadeiramente raro para a humanidade", avalia.

Jaldo Lopes destaca as maravilhas do lugar. "Entre montanhas, longas caminhadas, sol forte e chuvas repentinas, nossa equipe mergulhou na grandiosidade do Parque Nacional Serra da Capivara. Durante a produção, tivemos o privilégio de registrar o parque em dois cenários distintos: na estiagem e logo após as chuvas, o que nos permitiu testemunhar a impressionante resiliência e beleza da Caatinga", completa.

Lista de episódios com os destinos da série Olhar Brasil

Parque Nacional Serra da Capivara: o nosso patrimônio da humanidade TV Caatinga/UNIVASF

Turismo Comunitário no Quilombo Kalunga: Resistência e Sustentabilidade UnBTV

Guarapari Surpreendente: areias medicinais e diversidade marinha TV Guarapari

Serras Gerais: Cachoeiras cristalinas e cavernas misteriosas UFT TV

Peabiru: o caminho ancestral de beleza e mistério TV UFPEL

Niquelândia: Romaria do Muquém e Congada de Santa Efigênia TV UFG

Canindé de São Francisco: o oásis no sertão nordestino TV UFS

Chapada dos Veadeiros: um Paraíso no Coração do Brasil UEG TV

A Magia em Floripa: Cidade Criativa em Gastronomia TV UFSC

Turismo Sustentável do Novo Airão TV Encontro das Águas

