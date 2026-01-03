FORTALEZA, CE, E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um incêndio no subsolo do Shopping Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, deixou dois mortos na noite desta sexta-feira (2). As vítimas foram identificadas como Anderson Aguiar do Prado, supervisor de segurança, e Emellyn Silva Aguiar Menezes, brigadista do centro comercial. Os dois atuavam no combate às chamas. A Polícia Civil investiga as mortes.

Outras três pessoas foram socorridas e encaminhadas para unidades hospitalares.

Em nota, o Shopping Tijuca lamentou as mortes de seus colaboradores e informou que o incêndio teve início na loja Bellart.

Segundo informações preliminares, o incêndio teria começado no ar-condicionado da loja. As causas são investigadas.

Anderson Aguiar do Prado chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, mas não resistiu. Já Emellyn Silva Aguiar Menezes foi encontrada morta no local.

Outro homem foi encaminhado ao Hospital Souza Aguiar e permanece em observação, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Um terceiro homem foi levado para a UPA da Tijuca e recebeu alta, enquanto uma quarta pessoa foi atendida no local e liberada, segundo o Samu.

As equipes continuam, ainda na manhã deste sábado (3), atuando no resfriamento do local. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado, sem risco de propagação.

O quartel da Tijuca, responsável pela área, foi acionado às 18h28 desta sexta para o local. Cerca de 22 viaturas e 65 bombeiros foram encaminhados para a operação.

O incêndio atingiu uma área de difícil acesso do subsolo do prédio, o que exige, segundo nota dos bombeiros, atuação técnica especializada e o emprego de equipamentos de ventilação mecânica para dispersão da fumaça. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal Souza Aguiar e uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Tijuca.

Em registros publicados no X (ex-Twitter) sobre o incêndio, é possível ver a fumaça causada pelo fogo no local e clientes saindo às pressas.

O centro comercial afirmou que seguiu o protocolo de emergência, com evacuação de visitantes e lojistas em segurança, e que está prestando apoio aos familiares das vítimas. O local permanecerá fechado neste sábado.

A 19ª DP (Tijuca) investiga o caso. A Polícia Civil informou que a perícia foi solicitada e que outras diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do incêndio.

O estabelecimento já sofreu com um princípio de incêndio em dezembro de 2024, em uma das lojas do segundo pavimento do local.