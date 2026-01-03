SÃO PAULO
PM de folga estava na praia com a família e reagiu a tentativa de assalto, segundo secretaria Suspeito teria ameaçado sacar arma debaixo da camisa, relatou o policial na delegacia
(FOLHAPRESS) Em 03/01/2026 15h05
Um turista uruguaio de 36 anos foi morto a tiros durante a madrugada do dia 1º de janeiro, durante as comemorações de Réveillon na praia da Enseada, em Guarujá, no litoral paulista. Ele foi atingido por engano por um policial militar durante uma tentativa de assalto, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública).
De acordo com a secretaria, um policial militar de 43 anos estava comemorando a virada de ano com a família na praia quando um grupo de suspeitos se aproximou. Ele afirmou que um desses suspeitos ameaçou sacar uma arma, que estaria debaixo da camisa.
Praia da Enseada, no centro de Guarujá, na Baixada Santista Rafaela Araújo - 14.jan.25 Folhapress Praia com faixa de areia clara e mar calmo, onde pessoas caminham e nadam. Guarda-sóis coloridos e barracas estão distribuídos na areia. Ao fundo, área urbana com prédios residenciais e comerciais, além de colinas verdes sob céu nublado. "Diante da situação, o policial interveio e houve troca de tiros. Os suspeitos conseguiram fugir", informou a SSP, em nota.
Um dos disparos atingiu o uruguaio Carlos Adrian Manccini Piri, 36. Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado ao Hospital Santo Amaro.
A morte foi confirmada na noite de quinta-feira (1º). A SSP não mencionou nenhum outro ferido.
A arma do policial, uma pistola calibre .40, foi apreendida para ser levada a perícia. O caso foi registrado como roubo e homicídio doloso na Delegacia de Polícia de Guarujá, que investiga as circunstâncias da morte.
