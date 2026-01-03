RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Prefeitura do Rio de Janeiro passará a restringir o uso noturno do Arpoador, na zona sul da cidade, com novas regras de segurança, circulação e funcionamento que entram em vigor neste sábado (3), em meio à alta temporada e ao aumento do fluxo de pessoas durante a madrugada. A operação terá apoio da Polícia Militar.

As medidas atingem a Pedra do Arpoador, o parque Garota de Ipanema e a faixa de areia e orla do posto 8, áreas que têm registrado lotação à noite nas últimas semanas, impulsionadas pela onda de calor e pelas festas de fim de ano. A prefeitura afirma que o objetivo é reduzir conflitos, organizar a circulação e garantir condições para a limpeza urbana.

Na Pedra do Arpoador, o acesso ao público será permitido das 4h às 21h. Entre 21h e 23h, equipes municipais atuarão para orientar a saída dos visitantes. Das 23h às 4h, o local ficará fechado para a limpeza feita pela Comlurb.

A limpeza mecanizada da faixa de areia do Arpoador será realizada diariamente, preferencialmente entre 2h e 4h, com isolamento da área. Segundo a prefeitura, 30 garis atuarão nos acessos da pedra, na remoção de resíduos e na reposição de contêineres. Nos postos 8 e 9 e na praia do Diabo, a operação contará com 61 garis e 13 equipamentos, incluindo tratores e caminhões compactadores.

O parque Garota de Ipanema terá fechamento diário às 20h, com controle de acesso pelas entradas oficiais. O horário poderá ser ajustado conforme a dinâmica da alta temporada.

Também serão implantados pontos de controle e bloqueios operacionais para impedir a entrada de ambulantes não autorizados, coibir o uso irregular de equipamentos sonoros e organizar o fluxo de pedestres.

As entradas no Arpoador ocorrerão pela cancela da praia e pelo parque Garota de Ipanema, na rua Francisco Otaviano. Após o fechamento do parque, a entrada será restrita à cancela. A saída será feita pela alameda Via Pétit.

A Polícia Militar atuará com batalhões especializados, como o de Rondas Especiais e Controle de Multidões e o Batalhão Tático de Motociclistas, além do apoio tecnológico com drones e veículos de monitoramento.

As novas regras vêm na esteira do aumento expressivo da permanência de banhistas na orla durante a madrugada. No último fim de semana, o volume de lixo recolhido nas praias do Arpoador, Ipanema e Leblon saltou de 12,8 toneladas para 71,65 toneladas, segundo dados da prefeitura.

No Arpoador, garis relataram dificuldade para realizar a limpeza diante da presença intensa de frequentadores durante a noite.