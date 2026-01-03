CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Policiais de Santa Catarina encontraram quatro corpos na manhã deste sábado (3) em uma região de mata em Biguaçu (a cerca de 20 km de Florianópolis) e agora trabalha na identificação deles. A suspeita é de que eles sejam de quatro jovens de Minas Gerais e de São Paulo que estão desaparecidos há uma semana.

Os investigadores aguardam a conclusão dos exames de necropsia feitos pela Polícia Científica.

De acordo com a Delegacia de Pessoas Desaparecidas catarinense, os quatro jovens foram vistos pela última vez no centro de Florianópolis, no dia 28 de dezembro, um domingo.

Familiares deles relataram às autoridades que eles se mudaram há cerca de quatro meses para São José, cidade da região de Florianópolis, e estavam em busca de trabalho. Três jovens são naturais de Minas Gerais e um de São Paulo.

A Polícia Militar em Biguaçu informou que recebeu informações sobre quatro corpos abandonados às margens de uma estrada no bairro Fundos, em uma região de mata, pouco antes das 9h deste sábado. No local indicado, os quatro corpos estavam em estado de decomposição.

A região foi isolada e as polícias Civil e Científica foram acionadas.