SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Frequentadores do parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, encontraram a árvore de Natal completamente apagada nos últimos dias. A maior estrutura natalina da cidade está sem iluminação desde 26 de dezembro.

O desligamento logo após a celebração natalina quebra a tradição do desmonte das árvores no Dia de Reis, 6 de janeiro.

A concessionária responsável pela gestão do parque, Urbia, informou que o apagamento das luzes já estava previsto para ocorrer logo após o Natal. A data é parte do acordo entre a concessionária e a patrocinadora Keeta, empresa chinesa do ramo de compra e entrega de alimentos por aplicativo que começou a operar na cidade há pouco mais de um mês.

Inaugurada em 29 de novembro, a estrutura ficou menos de um mês iluminada. Procurada por email na tarde deste sábado (3), a Keeta não comentou a decisão até o publicação deste texto .

O Dia de Reis marca a data em que, segundo a tradição católica, os três Reis Magos foram ao encontro do menino Jesus. Por isso, a data representa o fim das comemorações do Natal.

Além de ser o dia habitual de desmontar a decoração natalina, em muitos lugares do mundo a festa é celebrada com mais solenidade do que o próprio Natal. No Chile e em alguns países da Europa, é no dia 6 que as crianças ganham seus presentes.

Com 57 metros de altura, a maior árvore de Natal da capital paulista era iluminada por mais de 330 mil LEDs e flashes estroboscópicos nas cores verde e amarela da patrocinadora.

Em novembro, durante a cerimônia de inauguração da árvore, a Urbia informou que havia feito em 2025 seu maior investimento na programação natalina do parque desde que assumiu a administração, há cerca de cinco anos.