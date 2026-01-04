O carnaval começa oficialmente em fevereiro, mas os cariocas e turistas já se preparam para ocupar as ruas da cidade com confete, fantasia e muito samba.

Neste domingo (4), o Rio de Janeiro dá início ao chamado Carnaval Não Oficial, com mais de 70 blocos espalhados pelo Centro e por bairros das zonas Sul e Norte, marcando a abertura simbólica da temporada de pré-carnaval.

A concentração começa cedo: a partir das 8h da manhã, blocos parados e com cortejo tomam praças, ruas históricas e espaços culturais do Centro. Ao longo do dia, a programação se estende até o fim da tarde, quando o tradicional Cordão do Boi Tolo conduz o grande cortejo coletivo, reunindo dezenas de blocos em um trajeto que começa no Centro e segue pelo Aterro do Flamengo, Botafogo e Copacabana.

Para Luís Otávio Almeida, integrante do Boi Tolo e representante da Desliga dos Blocos, o termo não oficial carrega mais resistência do que rótulo.

A definição de Carnaval Não Oficial só existe porque, desde 2009, há uma tentativa da prefeitura de oficializar o carnaval. O que hoje chamamos de não oficial pode ser chamado apenas de Carnaval, como foi por mais de dois séculos na cidade, afirma.

Segundo ele, o decreto que passou a exigir burocracia prévia para que um bloco pudesse existir nas ruas acabou criando uma divisão artificial. Independente do tamanho ou do caráter do bloco, passou-se a exigir que ele existisse no papel com seis meses de antecedência, lembra.

Diferentemente das ligas tradicionais, a Desliga dos Blocos se define como um movimento.

A Desliga não é uma liga. Não organizamos os blocos. Eles participam da Abertura por livre adesão. O máximo que fazemos é alinhar a programação de acordo com a intenção de cada coletivo, explica Almeida.

A programação completa pode ser acessada nas redes sociais da Desliga e nas páginas dos próprios blocos. Durante todo o pré-carnaval haverá eventos, ensaios e cortejos. O melhor caminho é acompanhar o Instagram dos blocos e das páginas que divulgam a folia, orienta.

Incorporado ao cotidiano do Rio, o carnaval de rua movimenta a economia, impulsiona o turismo e redefine a dinâmica urbana. Para Almeida, o papel do poder público deveria ser o de garantir infraestrutura básica, sem interferir na essência da festa.

O carnaval gera renda consistente para a cidade. A atuação do poder público deve ser discreta, garantindo segurança, limpeza e trânsito, sem interferir na maior festa popular do planeta, diz. Ele também destaca a importância da ocupação cultural do Centro.

Com a saída de empresas, era fundamental que esse chão histórico recebesse moradores. Falamos disso em manifestos e começamos a ver os primeiros frutos.

Neste ano, a abertura do carnaval não oficial também reserva espaço para as crianças. A Aberturinha, no Aterro do Flamengo, terá brincadeiras populares, oficinas e shows voltados ao público infantil.

Programação dos blocos Domingo (4)

Blocos parados

8h Love Songs Praça Marechal Âncora

9h O Baile Todo Armazém Utopia

9h Não Monogamia Praça Mauá

9h NossoBloco Bar Kamikaze

10h Marimbondo Não Respeita Armazém Utopia

10h Projeto Girô Praça Paris

10h 8&80 Bar Kamikaze

10h Enxota Que Eu Vou Casa Carnaval Rio

11h Skabloco Armazém Utopia

11h RodaBloco Bar Kamikaze

11h Bloco dos Inconfidentes Casa Carnaval Rio

11h Percussaça Bargaça Morro do Pinto

11h Toques para Odudua Praça XV

12h Te Devoro Praça da Candelária

12h Marejada Casa Carnaval Rio

12h Calcinhas Bélicas Praça XV

13h Bloco da Insana Casa Carnaval Rio

14h Lambabloco Casa Carnaval Rio

15h Os Biquínis de Ogodô convidam As Sungas de Odara Praça XV

17h Só Toca Bloco Praça XV

Blocos com cortejo

8h Bloco da Frida Pira Olímpica

8h Papagoyaba Barca NiteróiRio

9h Vem Cá Minha Flor Praça Marechal Âncora

10h Banheira do Gugu Pira Olímpica

11h Bigode do Leôncio Arco do Teles

14h Surdos e Mundos Rua Dom Manuel

17h Grande cortejo com o Cordão do Boi Tolo Local a confirmar

Aberturinha programação infantil

9h às 10h30 Kidmi Brincante e oficina de perna de pau

10h30 às 11h Contação de histórias com a Palhaça Claroca

11h às 12h Banda Fanfarrinha

Aterro do Flamengo altura do Belmonte

