A TV Brasil apresenta uma edição especial do programa Brasil no Mundo dedicada à situação na Venezuela. O programa vai ao ar neste domingo (4), às 19h30. Os jornalistas Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat recebem a economista Juliane Furno para comentarem juntos os últimos acontecimentos após o ataque dos Estados Unidos ao país sul americano. Com análises aprofundadas, o programa busca conectar os grandes temas globais à realidade brasileira.



Juliane Furno é doutora em ciências econômicas pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e mestre pela mesma instituição. Formada em sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), estudou políticas públicas voltadas para o setor de petróleo e gás e as transformações no mercado de trabalho das empregadas domésticas nos governos Lula e Dilma. Atualmente, é assessora especial da Presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e é professora adjunta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

Sobre a produção

O programa Brasil no Mundo se dedica a destrinchar os grandes acontecimentos globais com a profundidade que cada tema exige. Conduzido pelos jornalistas Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat, apresenta análises consistentes e, a cada edição, recebe um convidado que contribui para ampliar a compreensão do cenário internacional e de seus reflexos na sociedade.



Com exibição semanal na TV Brasil sempre aos domingos, às 19h30, o programa tem duração de uma hora. Cristina Serra atua como jornalista há cerca de 40 anos, tendo trabalhado na Globo por 26 anos, como correspondente em Nova Iorque, entre outras funções. Jamil Chade trabalha há duas décadas como correspondente de diversos veículos no escritório da ONU em Genebra, período em que contribuiu com BBC, CNN, Guardian e veículos brasileiros. Yan Boechat cobre conflitos internacionais há 20 anos para diversos veículos e já fez reportagens in loco na África, Oriente Médio, Rússia e América Latina.

O programa já entrevistou personalidades como a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva; o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30; além do geógrafo Elias Jabbour

