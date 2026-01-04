SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maduro preso em Nova York, repercussões do ataque dos EUA à Venezuela e outras notícias para começar este domingo (4).

EUA X VENEZUELA

Maduro desembarca em NY sob forte escolta policial e é levado para centro de detenção. Ditador foi capturado após ataque dos EUA contra Venezuela.

EUA X VENEZUELA

China insta EUA a garantir segurança pessoal e libertar 'imediatamente' Maduro e esposa. Pequim pediu fim da 'subversão do governo venezuelano' e para que divergências sejam resolvidas por diálogo. Antes, regime já havia declarado se opor firmemente ao que chamou de 'comportamento hegemônico'.

EUA X VENEZUELA

'Oportunidade' na Venezuela reforça ligação de empresas petrolíferas com Trump. Companhias do setor doaram cerca de R$ 1,2 bilhão na campanha presidencial de 2024. Desde a década de 1990, campanha de republicanos recebeu dois terços do dinheiro do setor.

EUA

O que é a Força Delta, tropa de elite dos EUA que capturou Maduro na Venezuela. Atuação do esquadrão especial foi confirmada por autoridades à rede de TV CBS News. Militares demoraram 47 segundos para capturar o ditador e sua mulher em um complexo na capital Caracas.

BRASIL

Lula diz que bombardeios dos EUA à Venezuela 'ultrapassam uma linha inaceitável'. Atacar países, em flagrante violação do direito internacional, é o primeiro passo para um mundo de violência, diz presidente.

SANTA CATARINA

Jair Renan tem atuação apagada e apelo a chavões do pai após 1 ano de mandato em SC. Vereador usou poucas vezes o microfone, embora estivesse presente na maioria das sessões em Balneário Camboriú. Entre as propostas que rejeitou na Casa estava uma homenagem a ex-prefeito morto pela ditadura militar.

DISTRITO FEDERAL

Universidade de Brasília planeja vender patrimônio bilionário em 2026. UnB é dona da última quadra não construída do Plano Piloto, cobiçada por grandes construtoras. Área de quase 9 mil m² comportaria 12 prédios residenciais com diferentes plantas arquitetônicas.

BEBIDAS ADULTERADAS

Homem morre na Bahia após ser internado com intoxicação por bebida com metanol. Outras quatro pessoas tiveram alta hospitalar, e duas seguem internadas em hospital de Salvador. Bebida alcoólica adulterada foi consumida por grupo há cerca de uma semana em Ribeira do Pombal (BA).

MERCADO

Herdeiro do grupo Rodobens morre em Trancoso, aos 51. Giuliano Finimundi Verdi era neto do fundador e estava em viagem de férias com a mulher e os três filhos. Grupo é dono de banco, varejo automotivo e consórcio, que administra carteira de crédito de R$ 21 bilhões.