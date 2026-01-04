SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro mês de 2026 promete emoção para os vestibulandos. É quando estão previstos os resultados do Enem e dos principais vestibulares, que divulgarão as notas e as listas de aprovados.

Para ajudar os estudantes neste momento, a Folha organizou um panorama completo com as datas de divulgação dos resultados do Exame Nacional e dos vestibulares da USP (Universidade de São Paulo), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e Unesp (Universidade Estadual de São Paulo).

ENEM

Após dois dias de provas, os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio 2025 poderão acessar suas notas a partir de 16 de janeiro, data prevista pelo cronograma do MEC.

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. Com o desempenho obtido na prova, os participantes poderão disputar a vagas em universidades públicas por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada).

Além disso, o exame nacional também dá acesso a programas como o Prouni (Programa Universidade para Todos) e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), destinados à entrada em instituições particulares.

O exame é composto por 180 questões de múltipla escolha, com 45 perguntas para cada área de conhecimento ?linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza?, e a redação. Neste ano, o tema da produção textual foi "perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira".

Nesta edição, a prova foi marcada por uma polêmica envolvendo um suposto vazamento de questões do exame. O estudante de medicina Edcley Teixeira apresentou em uma live no YouTube itens quase idênticos aos aplicados no Enem 2025.

Com isso, o Inep, órgão do MEC (Ministério da Educação) responsável pela prova, anulou três questões do exame e acionou a Polícia Federal para investigar o caso.

FUVEST

O vestibular da USP divulgará sua aguardada lista de aprovados no dia 23 de janeiro. Em 2025, a Fuvest aplicou as provas nos meses de novembro e dezembro.

A primeira fase integrou de maneira mais direta conteúdos de filosofia, sociologia, artes e educação física, seguindo as diretrizes da BNCC (Base Nacional Comum Curricular).

Segundo os especialistas, a alteração foi percebida tanto na estrutura como nos temas, que dialogaram com debates contemporâneos e cruzaram diferentes áreas do conhecimento.

Entre os itens que mais repercutiram entre os candidatos estão questões sobre Caetano Veloso e sobre a chamada uberização do trabalho, além da discussão sobre a recente demonização da CLT entre jovens.

Pela primeira vez, a lista literária obrigatória do vestibular foi baseada em nove autoras mulheres. Os livros foram escritos em diferentes períodos e países de língua portuguesa ?do Brasil, de Portugal, de Angola e de Moçambique.

UNICAMP

O resultado do processo seletivo da Unicamp também está prevista para dia 23 de janeiro. A data coincide com a divulgação do resultado da Fuvest.

Ao todo, 13.045 candidatos estão concorrendo a uma das 2.530 vagas em 69 cursos de graduação na instituição de Campinas.

Na primeira fase, o vestibular da universidade abordou temas que mesclaram atualidade e referências históricas. Para os professores, o nível de dificuldades da prova variou de acordo com a área de conhecimento.

Entre os temas abordados, apareceram o filme "Ainda Estou Aqui", estrelado por Fernanda Torres, e memes com a personagem Nazaré Tedesco, da novela "Senhora do Destino".

Na área de ciências humanas, os candidatos tiveram uma questão sobre a estilista Zuzu Angel e sua resistência à ditadura militar por meio da moda. A prova também incluiu a canção "Alvorada", de Cartola, uma das obras presentes na lista obrigatória do vestibular.

Já na segunda etapa do processo seletivo, os candidatos tiveram que completar as questões de maneira discursiva. A principal novidade deste ano foi a redução de 20 para 18 questões.

O motivo da mudança foi diminuir o desgaste dos participantes e permitir que eles elaborem respostas mais completas e bem estruturadas. Em entrevista à Folha em abril, o diretor da Comvest, José Alves, explicou que a mudança foi feita porque alguns alunos não conseguiam concluir a prova até o final.

A primeira proposta de redação, apresentada no primeiro dia da segunda fase, pediu aos candidatos que produzissem um depoimento na perspectiva de um jovem repórter infiltrado na "machosfera" ?conjunto de comunidades virtuais marcadas pela disseminação de discursos misóginos e incentivo à violência contra mulheres.

Como referência, a banca utilizou a reportagem "Radicalização de jovens no ambiente virtual, como em ?Adolescência?, aponta cenário desafiador" , publicada pela Folha em março de 2025 e assinada pela repórter Fernanda Mena.

UNESP

A lista de aprovados da Unesp está prevista para 30 de janeiro. Ao todo, 32,8 mil estudantes estão na disputa das 5.867 vagas na instituição paulista.

A segunda fase da instituição seguiu o perfil tradicional de prova, com conteúdo alinhado ao ensino médio. Em geral, o exame foi considerado equilibrado, embora tenha exigido domínio dos temas.

Nas áreas de conhecimento, prevaleceram temas clássicos. Em história, a prova teve itens sobre Revolução Industrial, América Latina, redemocratização e chegada da corte portuguesa. Em filosofia, a banca pediu noções tradicionais: moral kantiana, democracia em Platão e discussões sobre o mundo digital, em perguntas que cobraram clareza conceitual.

Já em geografia, apareceram tópicos recorrentes no vestibular, incluindo o conflito entre Índia e Paquistão, déficit habitacional, regularização fundiária e o legado de Chico Mendes na criação de reservas extrativistas.

CALENDÁRIO VESTIBULARES UNIVERSIDADES PAULISTAS 2026

- Divulgação dos resultados do Enem 2025: 16 de janeiro

- Divulgação dos aprovados Fuvest: 23 de janeiro

- Divulgação dos aprovados Unicamp: 23 de janeiro

- Divulgação dos aprovados Unesp: 30 de janeiro