RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O bairro do Leme e parte de Copacabana, na zona sul do Rio, estão desde a tarde de ontem sem luz. Nas redes sociais, moradores reclamam que a falta de energia já passa de 15h. A Light, concessionária responsável pelo serviço de energia elétrica, diz que está repondo 3 quilômetros de cabos subterrâneos que foram furtados.

Sobrecarga gerou apagão. A Light afirma que a falta de luz no bairro foi ocasionada por uma sobrecarga na rede causada por furtos de cabos.

Concessionária repõe 3 quilômetros de cabos no local. Equipes estão no bairro e geradores estão sendo instalados para minimizar os impactos e restabelecer o fornecimento de energia. Na manhã de hoje, a empresa informou a moradores que a previsão para normalização do serviço é até as 12h.

Nas redes sociais, moradores reclamam que a falta de luz já passa de 15h. No bairro, que concentra hotéis e restaurantes, comércios foram fechados.

Como funciona o furto de cabos, segundo a concessionária? A Light afirma que criminosos retiram parte das linhas de distribuição de energia, deixando apenas uma ativa. A prática não promove a falta de luz imediata, o que dificulta o flagrante e a identificação exata do local onde ocorreu o crime, e compromete a estabilidade da rede a médio prazo. "A rede subterrânea da Light possui tecnologia de contingência para que em caso de defeito em um cabo outros assumam a carga. No entanto, ao deixarem apenas uma linha operando sozinha, os criminosos forçam esse cabo a trabalhar acima de sua capacidade. O resultado é uma sobrecarga que, após algum tempo, causa a interrupção do serviço", justifica a empresa.

