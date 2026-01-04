SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, registrou na madrugada deste domingo (4) um volume de chuva próximo ao esperado para janeiro inteiro. Outros municípios também sofreram com temporais.

Na cidade do litoral norte foram 158 mm de precipitação acumulada em apenas seis horas, diz o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Defesa Civil estadual, o equivalente a 65% dos 242 mm previstos para o mês. Do dia 1º até aqui, já foram 184,3 mm de chuva.

Segundo a Defesa Civil do município, houve alagamentos em ruas de pelo menos três bairros ?Perequê-Açu e Estufas 1 e 2?, além da avenida Rio Grande do Sul.

O órgão ainda monitora as áreas afetadas. Não há registros de vítimas ou de pessoas desabrigadas, informou na manhã deste domingo o gabinete de crise SP Sempre Alerta, do Governo Estadual.

A chuva afetou também outras cidades, do litoral e fora dele.

Em Mongaguá, na Baixada Santista, há diversas ruas alagadas nos bairros Nossa Senhora de Fátima e Agenor de Campos. Uma estrutura metálica na praça Dudu Samba caiu. Os danos ainda são contabilizados pelo órgão.

Em Peruíbe, o alagamento de uma rua chegou ao quintal da residência onde estava uma família de turistas. Eles foram retirados do imóvel pela Defesa Civil do município com auxílio de um bote.

Já em Juquiá, ventos de 52 km/h derrubaram uma residência onde estavam dois moradores. Um deles sofreu escoriações e foi socorrido em um hospital da região. A segunda pessoa ficou desalojada.

Houve ainda ocorrência de destelhamento no complexo esportivo Vila Olímpica, neste caso sem vítimas.

O alto volume de precipitação também levou a concessionária Novo Litoral a interditar temporariamente na manhã deste domingo a serra Mogi-Bertioga entre os quilômetros 77 e 98. A alternativa de trânsito para o usuário é o Sistema Anchieta/Imigrantes.

A decisão se deve ao fato de que as chuvas registradas nas últimas 72 horas chegaram a aproximadamente 200 mm, "índice acima do considerado seguro para a operação do trecho de serra". O comunicado não diz o período estimado para a interdição.

A maior parte do estado chegou à manhã deste domingo com temperaturas mais amenas, diz a Defesa Civil, e deve registrar entre 28°C e 34°C.

Na faixa leste, onde há possibilidade de chuva neste domingo, a previsão é de que os termômetros marquem entre 19°C e 24°C.

Há riscos na Baixada Santista e no litoral norte, onde "os acumulados poderão ser expressivos, o que poderá acarretar em alagamentos e deslizamentos de terra, principalmente em áreas com declive".

No restante do território paulista, enquanto isso, a previsão é de sol com nuvens, com a possibilidade de chuva fraca em pontos isolados.

Ocorrências fora da faixa litorânea também foram registradas. Em Rio Grande da Serra, uma residência sofreu rachaduras após ser atingida por enxurradas que desceram o morro na esteira das chuvas. A pasta de Assistência Social foi acionada para prestar apoio e avaliar eventual encaminhamento da munícipe a um abrigo provisório.