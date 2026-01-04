A Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro emitiu neste domingo (4) alerta para a ocorrência de chuvas intensas com raios em todos os municípios fluminenses, em razão da atuação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).

De acordo com a Defesa Civil e o Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden-RJ), estão previstas pancadas isoladas de chuva de intensidade moderada a forte.

A orientação é que a população acompanhe as atualizações dos órgãos oficiais e que siga as recomendações da Defesa Civil local e do plano de contingência municipal. Em caso de emergência, os telefones 199 ou 193 devem ser acionados.

O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) informou neste domingo (4) que o município do Rio de Janeiro entrou no Estágio 2 às 8h07, devido a registros de chuva e vento forte na região do maciço da Tijuca, que compreende a Floresta da Tijuca.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, núcleos que atuavam na região do Centro, zona norte e Baía de Guanabara perderam intensidade no início da tarde. Outros núcleos isolados permanecem atuando sobre a zona sudoeste e sobre o Maciço da Tijuca. Há previsão de pancadas de chuva moderada a forte a qualquer momento.

A Defesa Civil do município do Rio acionou, às 8h deste domingo, três sirenes na comunidade da Formiga, na zona norte do Rio, por conta do grande volume de chuva. Às 9h15, as sirenes foram silenciadas, após ausência de registro de chuva forte. O Sistema de Alerta e Alarme conta com 164 equipamentos em 103 comunidades da cidade.

Na Região Serrana do Rio de Janeiro, a Defesa Civil de Petrópolis emitiu, às 11h35 deste domingo (4), um alerta via SMS para a previsão de chuva moderada a forte, podendo vir acompanhada de raios e rajadas de vento na cidade.

