SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial militar foi atropelado e morto na madrugada deste sábado (4) por um grupo de motociclistas que desobedeceu uma ordem de parada no Jardim Peri, na zona norte da cidade de São Paulo. O soldado Lucas Lopes Bernardo, 27, caiu no asfalto e foi atingido por duas motocicletas em alta velocidade.

O atropelamento ocorreu às 3h06 na avenida Inajar de Souza. Duas viaturas da PM estavam estacionadas na via quando um grupo de quatro motocicletas se aproximou, mostra a gravação de uma câmera de segurança que filmou a ocorrência.

Quando viu que as motos não obedeceriam à ordem de parada, o soldado tenta impedir a passagem de um dos motociclistas ?que consegue se desvencilhar e segue acelerando.

Ele se desequilibra e cai na avenida diante das duas últimas motocicletas do grupo. Uma delas passa por cima da perna do policial e a outra o atinge em cheio pelas costas, aparentemente passando por cima do pescoço.

Os motociclistas fogem imediatamente, sem prestar socorro. O vídeo mostra ainda outros três policiais que estavam no local em desespero, com as mãos na cabeça.

Ao menos três outras viaturas da PM aparecem nos minutos seguintes e alguns policiais prestam socorro a Lucas. O soldado foi levado ao Hospital Vila Nova Cachoeirinha, mas não resistiu aos ferimentos.

A Secretaria de Segurança Pública do estado afirmou, em nota, que o atropelamento foi intencional.

"A Secretaria da Segurança Pública (SSP) lamenta a morte de um policial militar, de 27 anos, atropelado de forma intencional durante uma tentativa de abordagem na madrugada deste domingo", informa a nota.

"Foi dada ordem de parada, que não foi obedecida. Durante a ação, os suspeitos atropelaram o policial e fugiram sem prestar socorro."

Em sua conta oficial no Instagram, a PM também lamentou a morte do soldado, informando que ele "prestou um serviço exemplar à instituição".

A PM informou que a esposa de Lucas esta grávida e que ele tinha dois enteados, "além de amigos e familiares que sentem imensamente sua partida".

Segundo a SSP, a investigação para identificar os motociclistas está em andamento. O caso foi registrado como homicídio no 72° Distrito Policial, da Vila Penteado. Exames do Instituto Médico Legal e do Instituto de Criminalística foram solicitados.