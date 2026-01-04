CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Santa Catarina confirmou neste domingo (4) que os quatro corpos encontrados em Biguaçu (a cerca de 20 km de Florianópolis) são dos jovens de Minas Gerais e de São Paulo que estavam desaparecidos há cerca de uma semana.

Eles são do sul de Minas Gerais (Guaranésia e Guaxupé) e de São Paulo (Araraquara) e estavam morando em São José, na Grande Florianópolis, há pouco tempo. Familiares relataram às autoridades que o grupo estava em busca de trabalho.

Os rapazes são Guilherme Macedo de Almeida, 20, Pedro Henrique Prado de Oliveira, 19, Daniel Luiz da Silveira, 28, e Bruno Máximo da Silva, 28.

O crime está sendo investigado e a polícia não deu detalhes sobre as diligências em andamento.

De acordo com a Delegacia de Pessoas Desaparecidas catarinense, os quatro jovens foram vistos pela última vez no centro de Florianópolis, no dia 28 de dezembro, um domingo.

No sábado (3), a Polícia Militar em Biguaçu informou que recebeu informações sobre quatro corpos abandonados às margens de uma estrada no bairro Fundos, em uma região de mata, pouco antes das 9h.

No local indicado, os quatro corpos estavam com as mãos amarradas e havia mutilações. A região foi isolada e as polícias Civil e Científica foram acionadas.

