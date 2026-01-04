SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quatro casas foram atingidas por uma carreta desgovernada no Anel Rodoviário de Belo Horizonte neste domingo (4).

Veículo, um caminhão bitrem, estava carregado de bebidas quando perdeu o controle e atingiu as casas às margens da via, na Vila da Luz. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo.

Nenhum morador ficou ferido, segundo o Corpo de Bombeiros. O motorista do caminhão também saiu ileso do acidente.

Duas casas foram totalmente derrubadas e outras duas foram parcialmente atingidas. Construções vizinhas ficaram com trincas e fissuras, mas não têm risco de desabamento, informou a Defesa Civil de Belo Horizonte.

Os moradores das casas atingidas foram abrigados em casas de familiares. Segundo a Defesa Civil, o município ofereceu ajuda humanitária aos desabrigados.

Dinâmica do acidente não foi divulgada pelos órgãos municipais. Parte da carga da carreta foi saqueada após o acidente.

O Anel Rodoviário é uma pista expressa de Belo Horizonte e a Vila da Luz é uma área de ocupação que existe desde 2005 às margens da via. Mais de 500 famílias viviam no local em 2020, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.