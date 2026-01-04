CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná entraram neste domingo (4) no quarto dia de buscas pelo jovem Roberto Farias Tomaz, 20, no pico Paraná, na Serra do Mar paranaense. A montanha tem 1.877 m de altitude, a mais alta do sul do Brasil.

De acordo com as informações colhidas pelos bombeiros, Roberto e uma amiga começaram a subir o pico através de uma trilha por volta das 13h de 31 de dezembro. Antes de chegarem ao cume, Roberto vomitou algumas vezes durante o trajeto. Mas eles seguiram o caminho e chegaram ao alto por volta das 4h do primeiro dia de 2026.

No cume, eles descansaram e encontraram outros dois grupos. Por volta das 6h30, Roberto e a amiga iniciaram a descida junto com um dos grupos, e, durante o trajeto, o rapaz acabou se afastando. Mas as circunstâncias ainda não estão claras, e a Polícia Civil investiga o caso.

Roberto não estava com celular e não tinha experiência em atividades semelhantes, de acordo com as anotações dos bombeiros.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e as buscas começaram por volta das 14h de quinta-feira (1). As buscas seguiram nos dias seguintes, com montanhistas e sobrevoo de aeronave com câmera térmica.

Além disso, a Polícia Civil também informou que foi registrado um boletim de ocorrência na Delegacia de Campina Grande do Sul sobre o desaparecimento do jovem. Até o momento, segundo os investigadores, o caso é tratado como desaparecimento, sem indícios de crime.

Neste sábado (3), policiais estiveram no local e realizaram oitivas com familiares e com pessoas que também realizaram a trilha. "Uma das pessoas que acompanhava o jovem durante o percurso está sendo ouvida na delegacia", disse a Polícia Civil, em nota.

"As diligências seguem em andamento, com a análise das informações e coleta de elementos necessários para esclarecer as circunstâncias do desaparecimento."