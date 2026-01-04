SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Interditado totalmente pela manhã, o trecho entre os quilômetros 77 e 92 da serra Mogi-Bertioga (SP-098) foi parcialmente liberado ao início da tarde deste domingo (4).

O tráfego está autorizado somente para veículos de pequeno ou médio porte no sentido Mogi das Cruzes. A passagem para caminhões e carros de grande porte continua proibida.

O bloqueio total nesse trecho para quem quer descer a serra, porém, continua valendo até segunda ordem.

Neste caso, diz a concessionária Novo Litoral, a alternativa para é o sistema Anchieta/Imigrantes -cuja concessionária, a Ecovias, implementou o sistema 2x8, que disponibiliza mais pistas àqueles que retornam do litoral à capital ou região metropolitana.

A interdição da serra Mogi-Bertioga se deve a questões de segurança. Segundo a Novo Litoral, o volume aproximado de 200 mm de chuva registrado nas últimas 72 horas é acima do limite considerado seguro para a operação da via.

Esta é a primeira vez desde o início da concessão do lote Novo Litoral, em novembro de 2024, que a rodovia é interditada em razão dos riscos advindos das chuvas. A decisão pelo bloqueio partiu dos programas de gerenciamento de riscos e monitoramento de encostas.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, a chuva causou estragos no litoral.

Em Ubatuba, no litoral norte, o volume de chuvas registrado na madrugada deste domingo corresponde a 65% daquele esperado para todo o mês de janeiro.

Em Mongaguá, na Baixada Santista, há diversas ruas alagadas nos bairros Nossa Senhora de Fátima e Agenor de Campos. Uma estrutura metálica na praça Dudu Samba caiu e cerca de 30 pessoas ficaram desabrigadas e foram encaminhadas a um local seguro.

Danos atingiram também a cidade de Cubatão, onde o transbordamento do rio homônimo inundou nove residências. As famílias precisaram ser encaminhadas a abrigos, diz a Defesa Civil.

Em Peruíbe, o alagamento de uma rua chegou ao quintal da residência onde estava uma família de turistas. Eles foram retirados do imóvel pela Defesa Civil do município com auxílio de um bote.