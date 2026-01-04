SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governo da Venezuela afirmou que os ataques feitos pelos EUA ao país causaram danos a uma base aérea e a um depósito de remédios, entre outros problemas.

Instalações militares e logísticas sofreram "os impactos mais severos". Entre elas, a Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conhecida como La Carlota, que registrou "danos estruturais".

Depósitos de "insumos para programas de diálise e nefrologia" também foram danificados. As instalações ficavam no estado de La Guaira e foram atingidas na madrugada de sábado. Ao todo, a Venezuela tem hoje 9.000 pacientes renais que dependem dos remédios, de acordo com o governo local.

Autoridades chamaram ataque a depósitos de remédios de "ação criminosa". Na nota, o Instituto Venezuelano dos Seguros Sociais, responsável pelos depósitos, lembrou que a situação viola "o direito a saúde e a viver em paz" dos cidadãos do país e a a Carta das Nações Unidas. Ontem, diversos países citaram o mesmo documento para criticar o ataque.

Complexo Militar Forte Tiuna teve "colapso de seu sistema elétrico interno". No litoral, o Porto de La Guaira teve depósitos destruídos.

Partes de Caracas ficaram sem energia. De acordo com as autoridades, o problema foi registrado "durante horas" no centro e nas zonas oeste e sul da cidade. "A conexão com a internet experimentou uma degradação generalizada, dificultando a comunicação e a recopilação de informação em tempo real", afirma o texto.

BOMBARDEIO NA MADRUGADA

Ataques ocorreram por volta das 2h deste sábado (03). De acordo com o governo da Venezuela, áreas civis e militares foram atingidas.

Trump confirmou ataque e captura de Nicolás Maduro. O presidente venezuelano e a primeira-dama Cilia Flores foram levados aos EUA em um navio de guerra; uma foto de Maduro na embarcação foi divulgada.

Maduro responderá à Justiça dos EUA por narcotráfico e terrorismo. Em 2020, o Tribunal do Distrito Sul de Nova York denunciou o presidente da Venezuela por conspiração para narcoterrorismo e outros crimes.

Atribuir ofensiva à decisão da Justiça americana não seria tecnicamente correto, afirma especialista em direito internacional. Se fosse o caso, os EUA precisariam de uma Carta Rogatória ou auxílio direto e não de um ataque militar, para requerer prisão ou extradição, detalha a advogada Lorena Machado.

"Qualquer entrada desautorizada ou por meio da força em território estrangeiro e subtração irregular de nacional de seu território constitui um ato ilícito, nos exatos termos da Carta das Nações Unidas, do Tratado de Viena, da Convenções de Genebra, e, principalmente na Carta da OEA", diz Machado.

Trump disse que EUA vão governar Venezuela até que haja "transição adequada". Sem dar detalhes, o presidente americano afirmou que suas tropas ficarão no país enquanto novo governo não for instituído.

