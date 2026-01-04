SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As fortes chuvas que atingiram o litoral norte paulista na madrugada deste domingo (4) impactaram estações de tratamento de água que atendem à Baixada Santista. Segundo a Sabesp, o abastecimento foi afetado nos municípios de Guarujá, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e a área continental de São Vicente.

A empresa informa que as providências técnicas para o restauro dos sistemas foram concluídas no mesmo dia, mas que estes estão "em processo de recuperação".

"A normalização gradativa do abastecimento está prevista para ocorrer até a manhã de segunda-feira (5), consideradas as condições operacionais e os protocolos de segurança do sistema", diz a companhia, em nota.

A Sabesp informa, ainda, que disponibilizou caminhões-pipa para atender os domicílios afetados pelo problema e pede que a população faça o uso consciente da água, priorizando atividades essenciais e evitando o desperdício.

Entre 0h e 7h de domingo a Baixada Santista enfrentou temporais, resultando num acumulado de 200 milímetros de precipitação.

O alto volume de chuva gerou enxurradas que carregaram uma grande quantidade de galhos, folhas, sedimentos e matéria orgânica para as unidades de captação e tratamento, causando entupimento parcial das estruturas.

Além disso, a Sabesp explica que houve um aumento abrupto da turbidez da água captada dos rios. "Esse nível elevado de turbidez compromete a eficiência do tratamento e exige ajustes nas etapas de produção de água", diz a empresa.