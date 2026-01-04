SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rodovia Anchieta, que conecta a cidade de São Paulo à Baixada Santista, no litoral, foi interditada na tarde deste domingo (4) após a queda de uma árvore que bloqueou total a via no sentido capital.

O local ficou totalmente interditado por cerca de três horas. Às 18h30, a Defesa Civil estadual informou que uma das faixas havia sido liberada. Os motoristas enfrentavam seis quilômetros de congestionamento na volta das festas de fim de ano.

Segundo a concessionária Ecovias, a queda de árvore foi notificada por volta das 15h40. O bloqueio ocorreu no km 51 da rodovia, na altura Cubatão (SP).

Uma foto divulgada pela Defesa Civil estadual mostra que a árvore caiu sobre fios de energia ao lado da pista, próximo a um poste. Por isso, a concessionária de distribuição de energia teve de ser acionada para fazer o desligamento do trecho, para só então ter início a retirada da árvore.

Uma equipe da concessionária CPFL já estava no local por volta das 17h30 e trabalhava na ocorrência, ainda segundo a Ecovias.

O sistema Anchieta-Imigrantes operava com cinco faixas de tráfego em direção à capital e três no sentido litoral. A orientação aos motoristas é usar a rodovia dos Imigrantes para viagens em direção a São Paulo.

Não havia informações sobre vítimas ou o que causou a queda da árvore.

MOGI-BERTIOGA

Motoristas enfrentaram outros bloqueios na volta do período de festas neste domingo. A rodovia Mogi-Bertioga também chegou a ficar totalmente interditada pela manhã. No final da tarde, o trecho de serra foi liberado.

O tráfego, inicialmente, foi autorizado somente para veículos de pequeno ou médio porte no sentido Mogi das Cruzes. Depois, no final da tarde, foi liberado em ambos os sentidos.


