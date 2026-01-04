RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma tromba d'água se formou na manhã deste domingo (4) no mar da praia de Martim de Sá, em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, e impressionou banhistas que estavam no local. O fenômeno, semelhante a um tornado, foi registrado em vídeos que circularam nas redes sociais.

Segundo os relatos, a tromba d'água permaneceu visível por aproximadamente dois minutos e se dissipou rapidamente ao perder o contato com a superfície do mar. Não houve registro de danos a embarcações, residências ou estruturas próximas à praia.

De acordo com a Prefeitura de Paraty, a tromba d'água é um vórtice de vento giratório que se forma sobre superfícies aquáticas, ligando o mar a uma nuvem.

Apesar da aparência impressionante, o fenômeno costuma ter intensidade menor do que a de tornados, que se formam em terra firme, sendo comum em regiões tropicais sob condições de instabilidade atmosférica, com ar quente e úmido.

A ocorrência aconteceu em um período de ressaca no litoral fluminense. A Marinha do Brasil emitiu alerta válido até as 6h desta segunda-feira (5), com previsão de ondas entre 2,5 e 3 metros. Diante do mar agitado e da forte correnteza, o Corpo de Bombeiros informou ter intensificado os resgates nas praias do estado.

Ainda segundo a prefeitura, equipes da Defesa Civil municipal acompanharam a situação e seguem monitorando as condições meteorológicas. A administração orienta moradores, pescadores e visitantes a ficarem atentos aos avisos oficiais e às recomendações das autoridades.

Neste domingo, a Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro também emitiu alerta para a ocorrência de chuvas intensas acompanhadas de raios em todos os municípios fluminenses, com validade das 8h deste domingo até as 6h de segunda-feira. Além de Paraty, há registros de ocorrências em cidades como Petrópolis, Guapimirim, Magé, Angra dos Reis e Nova Friburgo.

O governo estadual informou que mantém atuação permanente do Comitê de Chuvas, com monitoramento em tempo integral das condições meteorológicas e dos níveis dos rios, em integração com a Defesa Civil estadual, o Corpo de Bombeiros, o Inea e o Cemaden.

