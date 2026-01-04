SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os trens da linha 11-coral da CPTM voltam a circular entre as estações Corinthians-Itaquera e Tatuapé a partir das 4h desta segunda-feira (5). A interdição parcial, iniciada no último dia 29, ocorria devido a obras de ampliação da linha 2-verde do metrô.

A interrupção do serviço foi necessária como medida de segurança, para permitir a passagem da tuneladora shield, conhecida como Tatuzão. As obras de escavação dos túneis se deram nas proximidades da via da linha 11-coral, na região da futura estação Penha.

As integrações gratuitas com o metrô abertas nas estações Corinthians-Itaquera e Tatuapé permanecerão abertas a partir das 4h40.

O reforço do Paese será mantido no horário de pico da manhã, com ônibus gratuitos realizando o trajeto entre Tatuapé e Corinthians-Itaquera pela Radial Leste. Ao longo do dia, as empresas irão avaliar a necessidade do uso do Paese no horário do pico da tarde, bem como nos próximos dias.

A liberação da linha 11-coral acontece antes da quarta-feira (7), data prevista originalmente, devido ao término antecipado de algumas das atividades. Ainda assim, inicialmente, os trens vão passar pela região da estação Penha com velocidade reduzida.

A primeira etapa da ampliação da linha 2-verde compreende um novo trecho da Vila Prudente até a Penha, com 8 km e oito novas estações. Além da extensão, a obra inclui a construção de uma nova estação para a linha 11-coral, na Penha.