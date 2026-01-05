SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após alagamentos que levaram à interdição da serra Mogi-Bertioga neste domingo (4), o litoral norte de São Paulo segue em estado de atenção na manhã desta segunda-feira (5). O alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é de chuva consistente na área que vai da Baixada Santista até Ubatuba, podendo levar a deslizamento de encostas e transbordamento de rios.

Há chance também de ressaca, mas as condições meteorológicas devem melhorar um pouco na terça (6). Mesmo com previsão de pancadas e até mesmo chuva persistente no início da semana, o acumulado de precipitação não deve ser elevado como foi no final de semana.

"Vai chover na região costeira, mas muito pouco no interior. Essa frente fria vai trazer mais queda de temperatura do que chuva", afirma o meteorologista Marcelo Seluchi, do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais).

Na madrugada do domingo, Ubatuba registrou um acúmulo de precipitação de 158 mm, segundo a Defesa Civil estadual ?o equivalente a 65% dos 242 mm previstos para o mês.

"Para quem vai pegar a estrada no retorno da viagem, a recomendação é programar a rota, acompanhar as condições das rodovias e seguir as orientações dos órgãos oficiais, especialmente nos trechos de serra", aconselha a Defesa Civil.

Após duas semanas de calor intenso, as temperaturas ficaram mais amenas em São Paulo nos últimos dias, especialmente no leste do estado. Isso porque o bloqueio atmosférico que tinha deixado o tempo estagnado na região está se desfazendo com a passagem de uma frente fria.

Na capital, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da prefeitura, os termômetros na primeira segunda-feira de 2026 ficam entre 17°C e 22°C ?bem abaixo da onda de calor que atingiu a cidade nos últimos dias de dezembro. O tempo fica nublado, com pancadas de chuva.

"É uma frente fria relativamente intensa para essa época do ano. Na cidade de São Paulo, será possível perceber uma mudança na direção e aumento na velocidade do vento, e queda de temperatura", diz Seluchi.

A terça-feira ainda deve começar com muita nebulosidade, mas o sol retorna entre nuvens no decorrer do dia, elevando as temperaturas na Grande São Paulo. A mínima prevista é de 16°C, e a máxima, 27°C.

A partir de quarta-feira (7), as temperaturas devem voltar a subir gradualmente em todo o território paulista.

A maior parte do estado deve escapar de um corredor de nuvens que parte da amazônia e passa pelas regiões Centro-Oeste e Sudeste. É o primeiro episódio de formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul de 2026, que deve trazer tempestades e chuvas persistentes para a região atingida até, pelo menos, sexta-feira (9), segundo o Inmet.

O fenômeno deve atingir Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, sul do Tocantins, sudoeste da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A região norte paulista deve ser afetada pelo fenômeno até terça, mas em menor grau, segundo a consultoria MetSul Meteorologia.