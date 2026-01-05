SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem assume no lugar de Maduro na Venezuela, Trump ameaça Colômbia, filme "O Agente Secreto" vence prêmio nos EUA e outras notícias para começar esta segunda-feira (5).

EUA X VENEZUELA

Delcy Rodríguez recebe apoio de militares para comandar Venezuela. Trump afirma que vice de Maduro poderá 'pagar preço caro' se não cooperar com Washington.

MUNDO

Dados oficiais não sustentam 'guerra às drogas' que Trump explora contra Maduro. Governo dos EUA afirma combater substâncias que matam americanos e acusa líder venezuelano de narcoterrorismo. Relatórios da DEA e da ONU indicam que Venezuela não é rota central do tráfico para América do Norte.

PETRÓLEO

Preço do petróleo cai após prisão de Maduro pelo governo dos EUA. Brent e WTI, referências para o mercado, caíram até 1,2% na abertura e depois se recuperaram. Em reunião, Opep+ manteve planos de pausar aumento de fornecimentos no primeiro trimestre.

VENEZUELA

'Foi-se Maduro e se foi o petróleo'; venezuelanos na fronteira celebram queda, mas sob apreensão. Expectativa com captura do ditador não muda fluxo diário de domingo em Pacaraima (RR), segundo relatos. Divisa está aberta como de costume, e motos usam trajetos alternativos à vista da fiscalização.

EUA X VENEZUELA

Brasil e aliados de esquerda criticam tentativa de Trump de se apropriar de recursos da Venezuela. Nota do Ministério das Relações Exteriores é assinada por Espanha, México, Chile, Colômbia e Uruguai. EUA atacaram Caracas, capturaram Maduro e o transportaram para Nova York, onde ditador enfrentará julgamento.

POLÍTICA

Tarcísio busca espaço na crise da Venezuela, reforça tom eleitoral e recalibra relação com Trump. Governador não menciona presidente americano após desgaste no alinhamento em relação ao tarifaço. Mandatário destoa de Flávio e de outros governadores ao mencionar chance de derrota da esquerda na disputa presidencial deste ano.

CULTURA

'O Agente Secreto' vence o Critics Choice Awards de melhor filme estrangeiro. Brasil bateu Argentina, China, Espanha, França e Coreia do Sul. Láurea dá início à temporada de premiações de cinema e TV.

NICOLÁS MADURO

Roupa de Maduro viraliza e faz conjunto da Nike de R$ 1,7 mil disparar nas buscas; Detalhe do visual do líder venezuelano chama atenção nas imagens divulgadas pelos EUA. Agasalho da linha Tech Fleece aumenta nas pesquisas, memes e interesse comercial,

TÊNIS

Com dor nas costas, Fonseca desiste de torneio e adia início de temporada. Brasileiro abre mão de disputa em Brisbane, na Austrália. Decisão custará posições no ranking mundial da ATP.

FEMINICÍDIO

Mulher é morta a facadas em rua do centro de SP; ex-namorado é preso. Justiça já havia determinado que homem não se aproximasse da vítima. José Vilson Ferreira, 29, foi identificado por meio de uma câmera de segurança.