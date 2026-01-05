SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente entre uma carreta e uma van na madrugada desta segunda-feira (5) causou a morte de seis pessoas e deixou várias outras feridas na BR-116, a rodovia Régis Bittencourt, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, de acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Ao menos 16 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da região, de acordo com a concessionária Arteris. O fluxo segue pela faixa da direita nos dois sentidos, com bloqueio nas faixas da esquerda. O congestionamento é de 3 km no sentido sul. Equipes da concessionária, Corpo de Bombeiros e PRF atuam na ocorrência.

O acidente ocorreu no km 4,5 da rodovia, quase na divisa com o estado de São Paulo, por volta de 3h45. A carreta estava carregada com queijo, e a carga ficou espalhada pela pista.

A van, segundo a PRF, transportava moradores de Campo Largo que tinham participado de um culto na região do Brás, em São Paulo.

Segundo a RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, o motorista do caminhão relatou que seguia sentido São Paulo quando foi abordado por criminosos que chegaram em outro caminhão. Depois de tomarem a carreta, os assaltantes fizeram retorno sentido Curitiba. Porém, o sistema bloqueou o caminhão automaticamente em uma subida.

Ainda segundo o relato do motorista, os criminosos ficaram nervosos, o mandaram descer do veículo e soltaram o freio de mão. Com isso, a carreta desceu de ré e atingiu a van, onde estavam todas as vítimas.

A PRF afirmou que a ocorrência ainda está em andamento e que vai emitir nota com as informações completas ainda nesta segunda.