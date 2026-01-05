SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A queda de um avião de pequeno porte no rio Negro, em Iranduba (AM), deixou dois feridos neste domingo (4).

Acidente aconteceu na Vila de Paricatuba. Ocorrência foi confirmada ao UOL pelo Corpo de Bombeiros do Amazonas.

Duas pessoas ficaram feridas. O piloto do avião e um passageiro foram resgatados e receberam atendimento no próprio local da queda.

Vídeo nas redes sociais mostra momento da queda. Nas imagens, destroços da aeronave aparecem boiando no rio após o acidente.

Bombeiros mandaram 5 militares e veículos à localidade onde ocorreu o acidente. "Ao chegar ao local, a guarnição identificou que as duas vítimas da aeronave já tinham sido socorridas por populares", afirmaram os bombeiros por meio de nota.

Procurado, o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) informou que não foi notificado oficialmente da ocorrência.

