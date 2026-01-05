SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rodízio municipal de veículos em São Paulo segue suspenso até sexta-feira (9).

A suspensão está em andamento desde 22 de dezembro de 2025 em razão do baixo fluxo de veículos em circulação no período das festas de fim de ano. A capital paulista tinha 59 km de congestionamento às 7h30 desta segunda (5), contra 119 km no dia 22 de dezembro, às vésperas do Natal, de acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

A restrição na circulação volta a vigorar na segunda-feira (12).

O rodízio continua valendo normalmente para caminhões e as demais restrições: zona de máxima restrição à circulação de caminhões e a zona de máxima restrição ao fretamento.

A medida restringe a circulação no anel viário da cidade nos períodos da manhã, das 7h às 10h, e da tarde, das 17h às 20h.

Durante o rodízio, os veículos ficam impedidos de circular no centro expandido, incluindo as vias que delimitam o chamado minianel viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D'Escragnolle Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

Desrespeitar o rodízio é infração prevista no CTB (Código de Trânsito Brasileiro) e implica infração média, resultando em multa de R$ 130,16 e acréscimo de quatro pontos no prontuário do motorista.