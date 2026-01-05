CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Roberto Farias Tomaz, 20, que estava desaparecido desde o dia 1º no pico Paraná, na Serra do Mar paranaense, foi encontrado vivo na manhã desta segunda-feira (5). Ele chegou sozinho à localidade de Cacatu, em Antonina, segundo os bombeiros.

A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Paraná às 10h45. O jovem será levado para um hospital na cidade, mas aparenta estar bem.

De acordo com as informações colhidas pelos bombeiros, Roberto e uma amiga começaram a subir o pico através de uma trilha por volta das 13h de 31 de dezembro. Antes de chegarem ao cume, Roberto vomitou algumas vezes durante o trajeto. Mas eles seguiram o caminho e chegaram ao alto por volta das 4h do primeiro dia de 2026.

A montanha tem 1.877 m de altitude, a mais alta do Sul do Brasil.

Por volta das 6h30, Roberto e a amiga iniciaram a descida com outros trilheiros, e, durante o trajeto, o rapaz acabou se afastando. As circunstâncias ainda não estão claras.

Roberto não estava com celular e não tinha experiência em atividades semelhantes, de acordo com o registr dos bombeiros.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e as buscas começaram por volta das 14h de quinta-feira (1º). As buscas seguiram nos dias seguintes, com montanhistas e sobrevoo de aeronave com câmera térmica.