SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dez pessoas morreram afogadas nas praias do litoral paulista nos primeiros dias de 2026, segundo o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), responsável pela segurança e salvamento nas praias.

Esse total de mortos foi contabilizado do dia 1º ao dia 4 de janeiro. No mesmo intervalo, 336 pessoas foram salvas em situação de perigo e uma segue desaparecida desde a tarde de sábado (3), em Mongaguá.

No período de pouco mais de um mês, de 1º de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026, foram 21 mortes e 1.184 pessoas salvas, inclusive com o uso de aeronaves.

Até 31 de março está em vigência a Operação Praia Segura em todo o litoral de São Paulo, com reforço de bombeiros nas praias para a prevenção de acidentes no mar durante o verão.