A decoração de Natal é tradicionalmente retirada no Dia de Reis, celebrado nesta terça-feira (6), data que marca o fim do ciclo natalino. Com o início do ano e o aumento do risco de acidentes domésticos, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) orienta que a desmontagem dos enfeites seja feita com atenção às normas básicas de segurança elétrica.

Segundo a empresa, antes de iniciar a retirada de luzes e outros enfeites elétricos, é essencial desligar o circuito no disjuntor correspondente e retirar o material da tomada. A medida reduz o risco de choques elétricos durante todo o processo.

A recomendação é que haja cuidado especial na remoção de itens instalados em áreas externas, como fachadas, telhados e varandas. Esses locais geralmente envolvem trabalho em altura e podem estar próximos à rede elétrica, o que aumenta o risco de acidentes. A orientação é manter distância segura da fiação e utilizar equipamentos adequados para esse tipo de serviço.

Risco aumenta em dias de chuva

Com as chuvas típicas do verão, a retirada da decoração deve ser feita apenas em dias de tempo firme. Ambientes molhados elevam o risco de choques elétricos, além de favorecer escorregões e quedas, especialmente durante trabalhos em altura.

A orientação é aguardar que o piso e os enfeites estejam completamente secos antes de iniciar a desmontagem, reduzindo os riscos à segurança de quem realiza o serviço.

Acidentes | Elétrico