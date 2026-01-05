PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O motorista do caminhão que colidiu com um ônibus em um acidente que deixou 11 pessoas mortas em um trecho da BR-116, em Pelotas (RS), estava acima do limite de velocidade no momento do acidente, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal.

Segundo a corporação, o tacógrafo do caminhão foi recuperado pelos agentes, mas a velocidade exata só poderá ser confirmada com precisão após a perícia. O trecho que o caminhão passava tinha velocidade de 40 km/h.

O acidente foi registrado às 11h24, no km 491 da rodovia. O ônibus seguia no sentido norte, em direção à cidade de São Lourenço do Sul, a cerca de 70 km de Pelotas, enquanto a carreta se deslocava na direção sul.

O caminhão, que transportava uma carga de areia, invadiu a pista contrária e deixou o ônibus parcialmente esmagado contra um muro de proteção da pista após a colisão.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, que auxiliou nos trabalhos de resgate, parte dessa carga de areia entrou no ônibus e dificultou o socorro às vítimas. O trecho da BR-116 foi interditado e o trânsito só foi liberado quase 11 horas após o acidente.

Morreram o motorista Carlos Roberto Blank, o cobrador Luiz Ancelmo da Silva e nove passageiros.

Segundo a PRF, o motorista do caminhão fez o teste do bafômetro e o resultado foi negativo. Outras 12 pessoas foram encaminhadas para atendimento médico, e cinco não sofreram ferimentos.

A Polícia Civil confirmou que o motorista do caminhão, que não teve a identidade divulgada, já foi interrogado e que um inquérito foi instaurado para apurar o caso. Ele pode ser indiciado por homicídio culposo (sem intenção).

