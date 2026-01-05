SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente entre uma carreta e uma van na madrugada desta segunda-feira (5) causou a morte de seis pessoas e deixou outras 15 feridas na BR-116, a rodovia Régis Bittencourt, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, de acordo com infomações da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Segundo o CBM (Corpo de Bombeiros Militar) do Paraná, nove pessoas precisaram ser encaminhadas a hospitais da região, todas com ferimentos graves. Além do motorista, havia 20 passageiros na van.

De acordo com a concessionária Arteris, a rodovia ficou parcialmente bloqueada (sem fluxo nas faixas da esquerda) até as 12h08, gerando congestionamentos. O pico da fila de veículos foi de 6 km no sentido Curitiba e de 4 km no sentido São Paulo.

O acidente ocorreu no km 4,5 da rodovia, quase na divisa com o estado de São Paulo, por volta de 3h45. A carreta estava carregada com queijo, e a carga ficou espalhada pelo canteiro central.

A van, segundo a PRF, transportava moradores de Campo Largo que tinham participado de um culto na região do Brás, em São Paulo. Ao todo, o veículo tinha 20 passageiros mais o motorista.

Segundo a PRF, o motorista do caminhão relatou que seguia sentido São Paulo quando foi abordado por dois criminosos armados que o bloquearam com outro caminhão. Depois de tomarem a carreta, os assaltantes fizeram retorno sentido Curitiba. Porém, o sistema de rastreamento bloqueou a carreta automaticamente em uma subida.

Ainda segundo o relato do motorista, os criminosos ficaram nervosos, o mandaram descer do veículo e fugiram. Também soltaram o freio de mão. Com isso, a carreta desceu de ré e atingiu a van, onde estavam as vítimas.

A PRF afirmou que a ocorrência será encaminhada para a Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas, para investigação.