SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As comemorações do Réveillon na quinta (31) e quarta (1º) na avenida Paulista, região central de São Paulo, tiveram registros de 140 furtos e 5 roubos de celulares, informou nesta segunda (5) a SSP (Secretaria de Segurança Pública).

O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) divulgou que houve queda de 27,5% no total de registros de ocorrência, mas os números da Virada que ocorreu há um ano foram revisados.

No dia 2 de janeiro de 2025, a secretaria divulgou que haviam sido registrado 33 furtos de celular na avenida. Agora, a SSP informa que, na verdade, foram 191 boletins de ocorrência relatando furtos de celular na festa do Réveillon anterior -uma discrepância de 579%- e nove roubos.

O motivo para a diferença é a quantidade de BOs lavrados após a divulgação do balanço, segundo o governo paulista. A SSP optou, neste ano, por publicar as estatísticas quatro dias depois da Virada.

"A diferença entre os dados do Réveillon passado e os deste ano está relacionada ao momento da consolidação das estatísticas", disse a secretaria, em nota. "No ano anterior, a divulgação ocorreu no dia 2 de janeiro, quando ainda não haviam sido incorporados todos os registros, especialmente os feitos posteriormente pela Delegacia Eletrônica. Neste ano, os dados foram compilados quatro dias após o evento, permitindo a inclusão de mais ocorrências e resultando em um levantamento mais completo."

Segundo a pasta, a maioria dos roubos aconteceu na madrugada de 1º de janeiro deste ano. Já os furtos se concentraram na noite de 31 de dezembro.

A operação da Polícia Militar para o evento contou com quase 2.000 policiais e cerca de 130 viaturas. Unidades como o Policiamento de Choque, Trânsito, Aviação, Corpo de Bombeiros e o Centro de Operações participaram do monitoramento da multidão. Houve o reforço de agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) distribuídos pelo entorno da avenida.

A Prefeitura de São Paulo estima que a festa da Virada tenha reunido um público total de 2,1 milhões de pessoas. Foram 14 horas de shows musicais e 15 minutos de queima dos fogos de artifício. Entre as principais atrações estiveram os cantores, João Gomes, Belo, Ana Castela, Simone Mendes, Maiara e Maraisa.

Estudo da FGV (Fundação Getúlio Vargas), divulgado pela gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB), aponta que a festa de ano novo tenha movimentado R$ 2,3 bilhões, e que mais de 20 mil postos de trabalho tenham sido criados para a ocasião.

