A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) abriu, nesta segunda-feira (5), o período de inscrições para o concurso público para a área médica que se estende até as 23h59 de 30 de janeiro.

Os interessados devem se inscrever no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), a banca examinadora contratada para fazer o certame.

O edital está publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira.

Vagas

O certame selecionará 152 profissionais para trabalhar em hospitais universitários federais administrados pela estatal e ainda formará o cadastro de reserva.

As vagas estão distribuídas em 96 especialidades:

cirurgia geral;

ginecologia e obstetrícia;

pediatria;

anestesiologia;

cardiologia;

clínica médica e

oncologia, além de outras definidas conforme a necessidade de cada hospital.

Os salários iniciais variam conforme a jornada de trabalho:

24 horas semanais: R$ 11.464,35

40 horas semanais: R$ 19.107,31

Taxa de inscrição

O valor da taxa de inscrição é de R$180, que deverá ser paga até 2 de fevereiro.

Pessoas com inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde poderão solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição até quarta-feira (7).

O candidato inscrito no CadÚnico deverá preencher o requerimento de isenção do pagamento de inscrição no endereço eletrônico da Fundação Getulio Vargas. Já o candidato doador de medula óssea deverá enviar eletronicamente o documento de identidade e o documento expedido pela unidade coletora que comprove ser doador de medula óssea cadastrado nos hemocentros estaduais.

Cotas

Em relação a reserva de vagas, o edital aumenta em 5% na cota para pessoas pretas e pardas. Desta forma, o quadro de vagas ofertadas terá as seguintes reservas:

25% para candidatos negros (pretos e pardos).

10% para pessoas com deficiência (PcD).

3% para candidatos indígenas.

2% para candidatos quilombolas (novidade).

Os candidatos que concorrem às vagas reservadas às pessoas com deficiência serão submetidos ao procedimento de análise documental para caracterização da deficiência. E os candidatos negros, indígenas e quilombolas serão submetidos ao procedimento de verificação documental complementar à autodeclaração.

Provas

As provas objetivas serão aplicadas, simultaneamente, em 42 municípios de todas as 27 capitais das unidades da federação, em 29 de março. A etapa é eliminatória e classificatória.

Conforme o edital, as provas objetivas terão 60 questões de múltipla escolha.

O resultado definitivo da prova objetiva será divulgado em 11 de maio.

Também contarão para classificação a prova de títulos e experiência profissional do candidato. Essa etapa avalia a formação acadêmica (doutorado, mestrado, especialização) e o tempo de serviço na área.

Convocação

Somente serão convocados os aprovados no concurso após esgotado o cadastro de reserva dos cargos nos concursos anteriores vigentes.

O concurso público vigente, homologado em junho de 2025, convocou mais de 1.240 profissionais médicos.

Os candidatos aprovados e classificados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com contrato experimental de 90 dias.

O prazo de validade deste concurso público é de um ano, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Hospitais participantes

A Ebserh agrupou os hospitais participantes do concurso por macrorregião:

Macrorregião 1 (Norte)

Hospital Universitário Getúlio Vargas da Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM);

Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá, Macapá (AP);

Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, São Luiz (MA);

Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Pará, Belém (PA);

Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, Teresina (PI);

Hospital Universitário da Universidade Federal de Roraima, Boa Vista (RR).

Macrorregião 2 (Nordeste I)

Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza (CE);

Hospital Universitário Júlio Bandeira da Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras (PB);

Hospital Universitário Alcides Carneiro da Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande (PB);

Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa (PB);

Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal (RN);

Maternidade Escola Januário Cicco da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal (RN);

Hospital Universitário Ana Bezerra da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Santa Cruz (RN).

Macrorregião 3 (Nordeste II)

Hospital Universitário Professor Alberto Antunes da Universidade Federal de Alagoas, Maceió (AL);

Maternidade Climério de Oliveira da Universidade Federal da Bahia, Salvador (BA);

Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia, Salvador (BA);

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, Recife (PE);

Hospital de Ensino Dr. Washington Antônio de Barros da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina (PE);

Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe, Aracaju (SE);

Hospital Universitário de Lagarto da Universidade Federal de Sergipe, Lagarto (SE).

Macrorregião 4 (Centro-Oeste)

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (sede), Brasília

Hospital Universitário de Brasília da Universidade de Brasília, Brasília

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, Goiânia;

Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados (MS);

Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande;

Hospital Universitário Júlio Müller da Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá;

Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Norte do Tocantins, Araguaína (TO).

Macrorregião 5 (Sudeste)

Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória;

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte;

Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora (MG);

Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba (MG)

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia (MG);

Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense, Niterói (RJ);

Hospital Universitário dos Servidores do Estado da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (HUSE-Unirio), Rio de Janeiro;

Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro;

Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos, São Carlos (SP).

Macrorregião 6 (Sul)

Complexo Hospitalar de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, Curitiba;

Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, Pelotas (RS);

Hospital Universitário Doutor Miguel Riet Corrêa Junior da Universidade Federal de Rio Grande, Rio Grande (RS);

Hospital Universitário de Santa Maria da Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria (RS);

Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis (SC).

Saiba mais

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com a Fundação Getúlio Vargas por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato, pelo telefone (0800-2834628) ou e-mail concursoebserh26@fgv.br , de segunda a sexta-feira úteis, das 9h às 17h (horário de Brasília).

