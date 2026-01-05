SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das irmãs de Roberto Farias Thomaz, 19, que ficou cinco dias desaparecido no pico Paraná, afirmou que o jovem sobreviveu apenas com água durante o período e chegou a pular de uma cachoeira de cerca de 30 metros na tentativa de descer a trilha em que se perdeu.

Em entrevista a veículos de comunicação na tarde desta segunda-feira (5), Renata Farias relatou que o irmão descreveu os dias em que permaneceu isolado na montanha. "Ele pulou uma cachoeira de 30 metros. Disse que só orou e foi", contou.

Questionada sobre a alimentação do jovem na montanha, ela disse que Roberto evitou comer por medo de ingerir algo venenoso e se manteve apenas hidratado.

Desaparecido desde o dia 1º, Roberto foi encontrado vivo na manhã desta segunda, ao chegar sozinho a uma fazenda da CGH (Central Geradora Hidrelétrica) Cacatu, em Antonina, no litoral do Paraná. A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Paraná às 10h45. O jovem foi encaminhado a um hospital da cidade e, segundo os socorristas, aparentava estar bem.

Em um vídeo divulgado por Renata, Roberto afirma estar com o corpo "cheio de roxos e com várias escoriações" e relata dificuldade para enxergar após perder os óculos durante o percurso.

Desde o desaparecimento, no dia 1º, duas irmãs do jovem usaram as redes sociais para pedir apoio de voluntários, especialmente montanhistas com experiência na região. Nesta segunda-feira, elas agradeceram o empenho das pessoas que participaram das buscas.

A operação mobilizou mais de 100 bombeiros militares e contou com o apoio diário de cerca de 300 voluntários.

Segundo os bombeiros, Roberto e uma amiga, Thayane Smith, 19, iniciaram a subida do pico por uma trilha por volta das 13h do dia 31 de dezembro. Antes de alcançarem o cume, o jovem passou mal e vomitou algumas vezes, mas a dupla seguiu até o topo, alcançado por volta das 4h do primeiro dia de 2026.

Com 1.877 metros de altitude, o pico Paraná é a montanha mais alta do Sul do Brasil.

Por volta das 6h30, Roberto e a amiga começaram a descida acompanhados de outros trilheiros. Em determinado momento, o jovem acabou se afastando do grupo, em circunstâncias ainda não esclarecidas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e as buscas tiveram início por volta das 14h de quinta-feira (1º), incluindo sobrevoos com aeronave equipada com câmera térmica.

Em entrevista à RPC, afiliada da TV Globo, Thayane afirmou que Roberto ficou para trás durante a caminhada e disse se arrepender de não ter permanecido ao lado dele. "Se eu não tivesse deixado ele, isso não teria acontecido. Foi um grande aprendizado. Eu sabia da regra de ir junto e voltar junto, mas quebrei. Fui irresponsável", declarou.