SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A capital paulista e o litoral de São Paulo devem ter um início de semana ainda chuvoso, segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Nos últimos dias, o litoral paulista, principalmente, tem experimentado chuvas intensas devido à persistência de uma frente fria. Cidades como Ubatuba, São Sebastião e Caraguatatuba registraram acumulados significativos de chuva, com valores chegando a 150 mm em algumas localidades.

O volume é quase o equivalente ao que a região costuma receber durante o mês inteiro de janeiro. A previsão é que a precipitação continue até a próxima quarta-feira (7), com novos acumulados de até 50 mm por dia.

Nesta terça-feira (6), os termômetros no litoral norte devem oscilar de 22°C a 25°C, com altas taxas de umidade. Para quarta-feira (7), a máxima deve ir a 26ºC, e a mínima, ficar em 21°C.

Municípios da Baixada Santista, como Santos e Praia Grande, também devem enfrentar períodos de chuvas fortes, principalmente à tarde e à noite.

Em todo o litoral, mar ficará agitado, com ondas de até 2 metros, especialmente ao longo do litoral norte. As condições de vento podem ultrapassar os 60 km/h.

E NA CAPITAL?

Na cidade de São Paulo, a previsão também indica chuvas até quarta-feira, com maior intensidade no período da tarde e à noite. A previsão é de que o acumulado chegue a até 30 mm por dia, com risco de alagamentos em áreas como a região central e zonas mais baixas, como a zona leste e a zona norte.

Nesta terça-feira, a temperatura na capital devem variar entre 20°C e 27°C, com sensação térmica mais quente devido à alta umidade relativa do ar, que pode ultrapassar os 90% em alguns momentos. Segundo o Inmet, o tempo abafado continuará com a predominância de nuvens carregadas, que trarão pancadas de chuva esparsas e trovoadas, principalmente no final da tarde e à noite.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) alerta também para o risco de ventos fortes no final da tarde, com rajadas que podem atingir até 50 km/h em algumas áreas da cidade.

Para quarta-feira, a máxima esperada já vai a 29°C, e a mínima fica em 17°C.