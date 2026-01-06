Reduzino escreve neste momento tese de doutorado sobre os enredos da liberdade, pesquisa que deu origem à série homônima na plataforma Globoplay. Segundo ele, ainda na década de 1930, cerca de 45 anos após a Abolição da Escravatura (1888), as escolas de samba já tratavam de questões raciais em seus enredos.
A historiadora Nathalia Sarro, diretora do departamento cultural da de Vila Isabel, defende que "os enredos das escolas de samba educam, geram identidades e mobilizam sentimentos".
"A principal função do enredo é emocionar. E o que emociona, o que toca a gente, transforma, acrescenta.
Os dois especialistas participaram da mesa de encerramento do 1º Simpósio Temático MIS Chama Para Sambar, promovido em dezembro (9 a 11) pelo Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro.
Uma prévia do que serão os desfiles poderá ser assistida gratuitamente nos ensaios técnicos das escolas de samba, que acontecerão no final de janeiro e começo de fevereiro do próximo ano.
Veja abaixo a programação dos ensaios técnicos
Dia 30/1, a partir das 21h
- Acadêmicos de Niterói
- Mocidade Independente de Padre Miguel
- Estação Primeira de Mangueira
- Unidos da Tijuca
Dia 31/1, a partir das 20h
- Unidos de Vila Isabel
- Acadêmicos do Salgueiro
- Paraíso do Tuiuti
- Portela
Dia 1/2, a partir das 19h
- Acadêmicos Viradouro
- Imperatriz Leopoldinense
- Acadêmicos do Grande Rio
- Beija-Flor de Nilópolis
Como ocorreu pela primeira vez em 2025, os desfiles das escolas de samba do chamado Grupo Especial ocorrerão durante três dias: de domingo (15) a terça-feira (17).
Até 1983, as apresentações em avenidas do centro da cidade ocorriam em um dia. De 1984 à 2024, já no Sambódromo, os desfiles passaram a ser divididos emr dois dias, em geral, aos domingos e às segundas-feiras.
