SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os planos de Trump para a Venezuela, novidades no caso Master e outras notícias para começar esta terça-feira (6).

EUA x VENEZUELA

Trump descarta eleições na Venezuela em 30 dias e diz que precisa 'consertar o país primeiro'. Constituição venezuelana estipula prazo em casos de 'ausência absoluta' de presidente; insegurança jurídica é grande.

Delcy é leal a Maduro e não representa mudança de regime, diz ex-embaixador dos EUA em Caracas. Para James Story, incomoda ouvir Trump falar mais em 'petróleo' do que em 'democracia'. Segundo ele, futuro da Venezuela não está claro, e possível administração de Washington exigiria presença militar.

BANCO MASTER

Socorro do FGC ao Master tinha cláusula que previa corte de ajuda em caso de investigação da PF. Prisão de ex-banqueiro acionaria mecanismo que levaria banco à falta de caixa para honrar pagamentos. Dispositivo não foi usado porque banco foi liquidado.

PRISÃO DE BOLSONARO

Lula planeja evento em 8 de janeiro para vetar projeto que reduz pena de Bolsonaro. Planalto prepara solenidade em defesa da democracia e pode ampliar pauta para soberania após ataque dos EUA à Venezuela. Previsão é que apoiadores do presidente façam ato contra anistia do lado de fora do Palácio do Planalto.

POLÍTICA

Municípios deixam STF sem explicação sobre emendas investigadas pela PF. Cidades deveriam apresentar um plano de trabalho sobre o uso de repasses em um site do governo federal. Esclarecimentos sobre recursos foram facilitados por uma decisão de Dino, do STF.

PARANÁ

Jovem é encontrado com vida no pico Paraná após quase 5 dias de buscas. Roberto Farias Tomaz estava sem celular e não tinha experiência em atividades semelhantes. Ele havia passado mal durante subida, iniciada na tarde de 31 de dezembro.

SAÚDE

Anvisa libera 1ª fase para pesquisa clínica da polilaminina, e cinco voluntários devem receber a substância. Laboratório irá selecionar pacientes com lesão medular completa, entre 18 e 72 anos, para testar segurança da droga. Esta fase de testes será de seis meses; caso tenha bons resultados, produto passará por mais duas etapas de pesquisa.

VIOLÊNCIA

Turista de SP é morto a tiros dentro de restaurante em Porto de Galinhas. Vítima estava acompanhada da namorada e amigos no Caldinho do Nenen, na noite de domingo (4); suspeito não foi localizado. Segundo testemunhas, discussão teria começado por causa de ciúmes.