SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Universidade Presbiteriana Mackenzie está com inscrições abertas para o vestibular 2.0 2026. O processo seletivo ocorre nos três campi da instituição ?Higienópolis (em São Paulo), Alphaville e Campinas? e é referente às vagas remanescentes.

Em um processo semelhante ao último vestibular regular, os candidatos poderão escolher entre as duas modalidades de ingresso, o vestibular próprio ou utilizar a nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) das edições de 2022, 2023 ou 2024.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site da instituição até o dia 15 de janeiro. A taxa de inscrição do processo é de R$ 200 e deve ser paga até 17 de janeiro.

As provas do vestibular próprio serão aplicadas no dia 22 de janeiro de 2026, a partir das 13h, nos três campi da instituição. A avaliação será composta por questões de português, inglês, física, química, matemática, biologia, história e geografia, além de uma redação.

O campus Higienópolis concentra a maior oferta de vagas, com cerca de 748 distribuídas em 27 cursos. Já as unidades de Alphaville e Campinas terão, respectivamente, 120 e 140 vagas.

Em Higienópolis, entre os cursos disponíveis estão: administração, arquitetura e urbanismo, ciência da computação, ciências biológicas, ciências contábeis, ciências econômicas, cinema e audiovisual, design, direito, jornalismo, letras, pedagogia, psicologia, química, sistemas de informação e tecnologia em gastronomia e outros.

No campus Alphaville, os cursos são das áreas de administração, ciência da computação, direito e sistemas de informação. Já em Campinas, os estudantes poderão se inscrever para as vagas de administração, direito, engenharia civil e engenharia de produção.

Para o ingresso via nota do Enem, o candidato poderá utilizar as notas obtidas nas edições do exame de 2022, 2023 ou 2024.

A divulgação do resultado do processo seletivo próprio e via nota do Enem será divulgado no dia 3 de fevereiro, após às 16h.

CALENDÁRIO DO VESTIBULAR 2.0 MACKENZIE 2026

- Período de inscrições: até 15 de janeiro de 2026

- Valor da taxa de inscrição: R$ 200

- Data final de pagamento da taxa de inscrição: 17 de janeiro de 2026

- Divulgação do resultado: 3 de fevereiro de 2026