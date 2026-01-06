SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um caminhão que transportava dois tratores perdeu o controle e atingiu o muro de uma casa em Caieiras, na Grande São Paulo, na madrugada desta terça-feira (6).

Acidente foi por volta da 0h30 na rua David Casitzky, segundo o Corpo de Bombeiros. Informações preliminares da ocorrência apontam que o veículo perdeu o freio quando passava por uma área de ladeira, parando ao atingir a residência, que fica próxima ao encontro com a rua Narciso Degrandi.

Houve vazamento de combustível e a rua foi isolada pela Defesa Civil. A cabine do caminhão ficou parcialmente destruída com o impacto.

Duas pessoas que estavam dentro do caminhão ficaram feridas, uma delas ficou presa às ferragens. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas estava com escoriações e outra, com contusão no joelho e no tornozelo, foi levada ao Hospital Central de Caieiras.

Ninguém que estava na casa ficou ferido. À TV Globo, a moradora da residência informou que oito pessoas vivem no local e que acidentes são comuns na região.